https://ria.ru/20220209/affleck-1771916061.html

Бен Аффлек пришел с Джей Ло на премьеру ее нового фильма

Бен Аффлек пришел с Джей Ло на премьеру ее нового фильма - РИА Новости, 09.02.2022

Бен Аффлек пришел с Джей Ло на премьеру ее нового фильма

Бен Аффлек пришел с Джей Ло на премьеру ее нового фильма "Первый встречный", сообщает Entertainment Tonight. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T19:43

2022-02-09T19:43

2022-02-09T19:43

культура

новости культуры

кино и сериалы

дженнифер лопес

бен аффлек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771898677_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_26a14616362d6f129f6de5461d9b842d.jpg

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Бен Аффлек пришел с Джей Ло на премьеру ее нового фильма "Первый встречный", сообщает Entertainment Tonight. В романтической комедии Лопес сыграла поп-звезду Кэт Вальдез. Накануне свадьбы, которая должна была состояться на глазах у фанатов, она узнала, что жених ей изменяет. Кэт выбирает в полном концертном зале совершенного незнакомого ей человека и объявляет, что выйдет замуж за него. Счастливчиком стал учитель математики — на мероприятии он оказался случайно. Его образ воплотил Оуэн Уилсон. По мнению Лопес, у нее много общего с героиней."Она записывает музыку, у нее есть собственный бизнес, бренд, она прожила жизнь на виду у публики, у нее были взлеты и падения в отношениях — все мне знакомо, и я хотела, чтобы это было в фильме. Так что это был хороший небольшой мета-опыт", — говорит Дженнифер. Лопес и Аффлек встречались в 2000-х, актер сделал предложение певице, однако свадьба не состоялась. В январе 2004 стало известно, что они разошлись.Слухи о том, что они снова вместе, появились в Сети в конце апреля 2021 года. В конце июля певица подтвердила, что действительно встречается с Беном. Ромком "Первый встречный" выходит в российский прокат 10 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20211005/lopez-1753219894.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, кино и сериалы, дженнифер лопес, бен аффлек