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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220209/affleck-1771916061.html
Бен Аффлек пришел с Джей Ло на премьеру ее нового фильма
Бен Аффлек пришел с Джей Ло на премьеру ее нового фильма - РИА Новости, 09.02.2022
Бен Аффлек пришел с Джей Ло на премьеру ее нового фильма
Бен Аффлек пришел с Джей Ло на премьеру ее нового фильма "Первый встречный", сообщает Entertainment Tonight. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T19:43
2022-02-09T19:43
культура
новости культуры
кино и сериалы
дженнифер лопес
бен аффлек
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Бен Аффлек пришел с Джей Ло на премьеру ее нового фильма "Первый встречный", сообщает Entertainment Tonight. В романтической комедии Лопес сыграла поп-звезду Кэт Вальдез. Накануне свадьбы, которая должна была состояться на глазах у фанатов, она узнала, что жених ей изменяет. Кэт выбирает в полном концертном зале совершенного незнакомого ей человека и объявляет, что выйдет замуж за него. Счастливчиком стал учитель математики — на мероприятии он оказался случайно. Его образ воплотил Оуэн Уилсон. По мнению Лопес, у нее много общего с героиней."Она записывает музыку, у нее есть собственный бизнес, бренд, она прожила жизнь на виду у публики, у нее были взлеты и падения в отношениях — все мне знакомо, и я хотела, чтобы это было в фильме. Так что это был хороший небольшой мета-опыт", — говорит Дженнифер. Лопес и Аффлек встречались в 2000-х, актер сделал предложение певице, однако свадьба не состоялась. В январе 2004 стало известно, что они разошлись.Слухи о том, что они снова вместе, появились в Сети в конце апреля 2021 года. В конце июля певица подтвердила, что действительно встречается с Беном. Ромком "Первый встречный" выходит в российский прокат 10 февраля 2022 года.
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новости культуры, кино и сериалы, дженнифер лопес, бен аффлек
19:43 09.02.2022
 
Бен Аффлек пришел с Джей Ло на премьеру ее нового фильма

Бен Аффлек пришел с Джей Ло на премьеру ее нового фильма "Первый встречный"

© REUTERS / Mario AnzuoniДженнифер Лопес и Бен Аффлек на премьере фильма "Первый встречный"
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на премьере фильма Первый встречный - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / Mario Anzuoni
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Бен Аффлек пришел с Джей Ло на премьеру ее нового фильма "Первый встречный", сообщает Entertainment Tonight.
"Мы счастливы. Что еще сказать? Мы потрясающе проводим время", — рассказала певица корреспонденту издания.
В романтической комедии Лопес сыграла поп-звезду Кэт Вальдез. Накануне свадьбы, которая должна была состояться на глазах у фанатов, она узнала, что жених ей изменяет. Кэт выбирает в полном концертном зале совершенного незнакомого ей человека и объявляет, что выйдет замуж за него. Счастливчиком стал учитель математики — на мероприятии он оказался случайно. Его образ воплотил Оуэн Уилсон.
По мнению Лопес, у нее много общего с героиней.
"Она записывает музыку, у нее есть собственный бизнес, бренд, она прожила жизнь на виду у публики, у нее были взлеты и падения в отношениях — все мне знакомо, и я хотела, чтобы это было в фильме. Так что это был хороший небольшой мета-опыт", — говорит Дженнифер.
Лопес и Аффлек встречались в 2000-х, актер сделал предложение певице, однако свадьба не состоялась. В январе 2004 стало известно, что они разошлись.
Слухи о том, что они снова вместе, появились в Сети в конце апреля 2021 года. В конце июля певица подтвердила, что действительно встречается с Беном.
Ромком "Первый встречный" выходит в российский прокат 10 февраля 2022 года.
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