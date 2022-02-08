https://ria.ru/20220208/zaschita_terrorizm-1760550871.html

Как защищают от террористов детские сады, школы и колледжи

Как защищают от террористов детские сады, школы и колледжи - РИА Новости, 08.02.2022

Как защищают от террористов детские сады, школы и колледжи

Когда ребенок находится в детском саду, школе или колледже, ответственность за его жизнь и здоровье несет образовательное учреждение. Помимо прочего,... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T13:16

2022-02-08T13:16

2022-02-08T13:16

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образование

терроризм

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Когда ребенок находится в детском саду, школе или колледже, ответственность за его жизнь и здоровье несет образовательное учреждение. Помимо прочего, администрация должна обеспечить защиту детей от террористов. Каждому учебному заведению присвоена определенная категория опасности — чем она выше, тем серьезнее требования к охране. Смотрите в инфографике Ria.ru, что предусматривает система безопасности объектов разных категорий.

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