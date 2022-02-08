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Как защищают от террористов детские сады, школы и колледжи
Как защищают от террористов детские сады, школы и колледжи - РИА Новости, 08.02.2022
Как защищают от террористов детские сады, школы и колледжи
Когда ребенок находится в детском саду, школе или колледже, ответственность за его жизнь и здоровье несет образовательное учреждение. Помимо прочего,... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T13:16
2022-02-08T13:16
2022-02-08T13:16
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Когда ребенок находится в детском саду, школе или колледже, ответственность за его жизнь и здоровье несет образовательное учреждение. Помимо прочего, администрация должна обеспечить защиту детей от террористов. Каждому учебному заведению присвоена определенная категория опасности — чем она выше, тем серьезнее требования к охране. Смотрите в инфографике Ria.ru, что предусматривает система безопасности объектов разных категорий.
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