https://ria.ru/20220208/zakon-1771592765.html

Закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов вступил в силу

Закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов вступил в силу - РИА Новости, 08.02.2022

Закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов вступил в силу

Закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов вступил в силу, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T07:06

2022-02-08T07:06

2022-02-08T09:57

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов вступил в силу, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Теперь такое наказание будет распространяться на:В статьях 131 ("Изнасилование") и 132 ("Насильственные действия сексуального характера") УК России появятся соответствующие поправки. Предварительное следствие по указанным преступлениям будет в компетенции сотрудников СК.При этом Володин подчеркнул, что в законодательстве осталось много пробелов, поэтому работу нужно продолжить."Например, на днях педофил, который неоднократно насиловал 13-летнюю девочку, получил всего 3,5 года колонии общего режима. Разве это справедливо? В то время как по части 3 статьи 134 УК предполагается лишение свободы на срок до десяти лет. Это не первый случай, когда выносится мягкое наказание педофилам", — добавил он.Спикер нижней палаты парламента также сообщил, что обратился в Генпрокуратуру с просьбой проанализировать правоприменительную практику вынесения обвинительных приговоров за преступления против детей. По его мнению, педофилов необходимо наказывать максимально жестко, даже если правонарушение совершено впервые.Инициативу об ужесточении наказания внесли в Госдуму в сентябре после трагедии в Киселевске Кемеровской области, где ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц.Этот случай стал одним из многих. Последний громкий инцидент произошел в Костроме. Четвертого января пятилетняя девочка вышла погулять на улицу, ее похитили двое мужчин. Подозреваемых нашли в местном общежитии, там же находилось тело ребенка. Задержанные признались в изнасиловании и убийстве. Оба ранее судимы, один из них — за сексуальное насилие и порнографию.

https://radiosputnik.ria.ru/20220204/piskarev-1771149309.html

https://ria.ru/20211016/pedofil-1754812639.html

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