https://ria.ru/20220208/youtube-1771743841.html

YouTube заблокировал попавший на Украине под санкции "Первый независимый"

YouTube заблокировал попавший на Украине под санкции "Первый независимый" - РИА Новости, 08.02.2022

YouTube заблокировал попавший на Украине под санкции "Первый независимый"

Видеохостинг YouTube снова заблокировал трансляцию телеканала "Первый независимый", против которого ранее ввели санкции на Украине, но канал снова сменил... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T18:04

2022-02-08T18:04

2022-02-08T18:04

в мире

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

нестор шуфрич

виктор медведчук

112 украина

оппозиционная платформа - за жизнь

youtube

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КИЕВ, 8 фев – РИА Новости. Видеохостинг YouTube снова заблокировал трансляцию телеканала "Первый независимый", против которого ранее ввели санкции на Украине, но канал снова сменил площадку и уже доступен к просмотру, сообщил во вторник сайт телеканала "112 Украина".В ночь на пятницу YouTube заблокировал трансляцию телеканалов UkrLive и "Первый Незалежный", но каналы сменили площадки и возобновили трансляцию. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" раскритиковала блокировку трансляции телеканалов."YouTube снова заблокировал канал "Первый незележный", но мы продолжаем вещать и рассказывать правду о коррупции режима (президента Украины Владимира - ред.) Зеленского", - говорится в сообщении.Также на сайте опубликована новая ссылка, где можно смотреть трансляцию телеканала.Ранее Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive. Собственником телеканалов "Первый независимый" и UkrLive является соратник главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич.

https://ria.ru/20220204/ukraina-1771024319.html

https://ria.ru/20220205/ogranicheniya-1771187818.html

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в мире, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), нестор шуфрич, виктор медведчук, 112 украина , оппозиционная платформа - за жизнь, youtube