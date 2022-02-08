https://ria.ru/20220208/yangulbaevy-1771756651.html

Защита обжаловала арест жены экс-судьи Янгулбаева

Защита обжаловала арест жены экс-судьи Янгулбаева - РИА Новости, 08.02.2022

Защита обжаловала арест жены экс-судьи Янгулбаева

Защита жены экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой, арестованной на 2 месяца по делу о нападении на сотрудника правопорядка, обжаловала постановление... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T18:50

2022-02-08T18:50

2022-02-08T18:53

игорь каляпин

валерий фадеев

рамзан кадыров

сайди янгулбаев

россия

чеченская республика (чечня)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев — РИА Новости. Защита жены экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой, арестованной на 2 месяца по делу о нападении на сотрудника правопорядка, обжаловала постановление о содержании ее под стражей, женщина утверждает, что не совершала никаких преступлений и правонарушений, заявила РИА Новости адвокат Наталья Добронравова.Ранее в пресс-службе Старопромысловского районного суда Грозного агентству сообщили, что Мусаева арестована до 1 апреля, ей предъявлено обвинение по статье 318 часть 2 УК РФ - применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей."Поданы жалобы на постановление об избрании меры пресечения в виде содержания ее под стражей, пока еще суд не назначен. Были также поданы возражения прокурором на жалобы защитников", - сказала Добронравова. Она рассказала, что Мусаева "утверждает, что не совершала никаких ни преступлений, ни правонарушений".По словам адвоката, встретившейся с Мусаевой, та не помнит, как проходил суд, где вынесли решение о ее аресте, поскольку была без сознания. "Она сказала: "я назвала свои имя, отчество и фамилию и упала, очнулась в спецприемнике", - рассказала Добронравова.Сейчас Мусаева находится в СИЗО №1 города Грозного. "Зарема чувствует себя плохо, но медицинская помощь ей оказывается, сотрудники СИЗО к ней относятся очень хорошо, она даже выразила благодарность", - рассказала Добронравова. Ухудшение самочувствия своей клиентки она объясняет перенесенным сильным стрессом и тем, что в дороге из Нижнего Новгорода в Чечню женщина находилась без инсулина и без еды. "Сейчас ей дают инсулин и даже повышенное питание", - отметила адвокат.Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену экс-судьи ВС Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".Кроме того, Кадыров, высказываясь относительно ситуации, связанной с семьей бывшего судьи Янгулбаева, заявил, что "террористами для меня являются" член СПЧ Игорь Каляпин и журналистка "Новой газеты" Елена Милашина, "которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение". Он также призвал правоохранительные органы задержать "этих пособников террористов". "Новая газета" потребовала возбудить уголовное дело против Кадырова, заявление подано на имя главы СК Александра Бастрыкина. Издание попросило возбудить дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды (пункт "а", части 2 статьи 282 УК).Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился в Следственный комитет с просьбой передать дело Мусаевой на федеральный уровень. В письме Фадеев заявил, что на фоне сложившейся "острой" ситуации ход и результаты расследования уголовного дела в отношении Заремы Мусаевой могут быть дискредитированы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что надо разбираться, если есть прямые угрозы в адрес члена СПЧ и журналиста, у этих людей есть право защищать свою репутацию в суде. Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идет о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы – "и полиция начинает действовать".Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью сообщили РИА Новости, что уехали из страны. Коллегия судей Чечни в четверг, 3 февраля, лишила Янгулбаева статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".

https://ria.ru/20220204/yangulbaev-1771103514.html

https://ria.ru/20220202/presledovaniya-1770739676.html

https://ria.ru/20220201/yangulbaevye-1770580040.html

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игорь каляпин, валерий фадеев, рамзан кадыров, сайди янгулбаев, россия, чеченская республика (чечня)