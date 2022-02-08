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Встреча политсоветников "нормандского формата" состоится в четверг
Встреча политсоветников "нормандского формата" состоится в четверг - РИА Новости, 08.02.2022
Встреча политсоветников "нормандского формата" состоится в четверг
Встреча политсоветников лидеров стран "нормандской четверки" состоится в четверг в Берлине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:25
2022-02-08T16:35
в мире
ситуация в днр и лнр
"нормандская четверка"
эммануэль макрон
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КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Встреча политсоветников лидеров стран "нормандской четверки" состоится в четверг в Берлине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.В понедельник в Москве прошли переговоры Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным, они длились более пяти часов. Во вторник французский лидер прибыл в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским."Заседание политсоветников в "нормандском формате" состоится в этот четверг в Берлине", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой в Киеве.
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в мире, ситуация в днр и лнр, "нормандская четверка", эммануэль макрон
16:25 08.02.2022 (обновлено: 16:35 08.02.2022)
 
Встреча политсоветников "нормандского формата" состоится в четверг

Встреча политсоветников "нормандского формата" состоится в четверг в Берлине

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкБерлин
Берлин - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Берлин
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КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Встреча политсоветников лидеров стран "нормандской четверки" состоится в четверг в Берлине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
В понедельник в Москве прошли переговоры Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным, они длились более пяти часов. Во вторник французский лидер прибыл в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Заседание политсоветников в "нормандском формате" состоится в этот четверг в Берлине", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой в Киеве.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
16:31
Зеленский назвал переговоры с Макроном содержательными
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНР"Нормандская четверка"Эммануэль Макрон
 
 
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