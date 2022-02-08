https://ria.ru/20220208/vstrecha-1771715132.html

Встреча политсоветников "нормандского формата" состоится в четверг

Встреча политсоветников "нормандского формата" состоится в четверг - РИА Новости, 08.02.2022

Встреча политсоветников "нормандского формата" состоится в четверг

Встреча политсоветников лидеров стран "нормандской четверки" состоится в четверг в Берлине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T16:25

2022-02-08T16:25

2022-02-08T16:35

в мире

ситуация в днр и лнр

"нормандская четверка"

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155069/47/1550694716_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_9dbf6cc24269e51b58a3e8df7f0b676c.jpg

КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Встреча политсоветников лидеров стран "нормандской четверки" состоится в четверг в Берлине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.В понедельник в Москве прошли переговоры Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным, они длились более пяти часов. Во вторник французский лидер прибыл в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским."Заседание политсоветников в "нормандском формате" состоится в этот четверг в Берлине", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой в Киеве.

https://ria.ru/20220208/peregovory-1771716116.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ситуация в днр и лнр, "нормандская четверка", эммануэль макрон