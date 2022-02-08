https://ria.ru/20220208/vstrecha-1771683707.html

В Киеве опровергли сообщения о причинах срыва встречи Зеленского и Бербок

В Киеве опровергли сообщения о причинах срыва встречи Зеленского и Бербок - РИА Новости, 08.02.2022

В Киеве опровергли сообщения о причинах срыва встречи Зеленского и Бербок

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг информацию СМИ о том, что встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с главой... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T14:33

2022-02-08T14:33

2022-02-08T14:33

в мире

владимир зеленский

украина

мид германии

анналена бербок

германия

северный поток — 2

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КИЕВ, 8 фев – РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг информацию СМИ о том, что встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с главой украинского государства Владимиром Зеленским в Киеве была отменена из-за разногласий по оружию и "Северному потоку — 2".Встреча Зеленского и Бербок должна была пройти в Киеве в понедельник. Глава МИД ФРГ заявила, что встреча была отменена из-за изменений в графиках. При этом телеканал CNN, ссылаясь на свои источники, сообщил, что встречи не было якобы из-за разногласий по оружию и "Северному потоку — 2"."Это совершенно ложный контекст – говорить, будто встреча сорвалась из-за отказа что-то сказать о "Северном потоке — 2" или об оружии. Такого априори быть не могло", - цитирует Подоляка агентство LIGA.net.Он заявил, что сообщения со ссылкой на "анонимный источник" становятся все абсурднее, а "в погоне за сенсационностью очень легко встретить анонима, который просто лжет или сознательно распространяет какой-то российский нарратив". Кроме того, Подоляк отметил, что представители Германии и весь Запад неоднократно говорили о том, что "газопровод не заработает", если будет эскалация и добавил, что позиция Германии по поставкам или непоставкам оружия тоже публичная и неоднократно озвучивалась.Минобороны ФРГ ранее сообщило, что поставит на Украину 5 тысяч касок. Посол Украины в ФРГ неоднократно призывал и требовал начать поставки оборонительного вооружения Киеву, однако в германском правительстве во главе с социал-демократом Олафом Шольцем заявили, что не будут поставлять оружие в регионы конфликта.РФ неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.

https://ria.ru/20220208/vybor-1771585580.html

https://ria.ru/20220208/obida-1771675962.html

украина

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в мире, владимир зеленский, украина, мид германии, анналена бербок, германия, северный поток — 2