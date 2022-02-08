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В Киеве опровергли сообщения о причинах срыва встречи Зеленского и Бербок
В Киеве опровергли сообщения о причинах срыва встречи Зеленского и Бербок - РИА Новости, 08.02.2022
В Киеве опровергли сообщения о причинах срыва встречи Зеленского и Бербок
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг информацию СМИ о том, что встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с главой... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T14:33
2022-02-08T14:33
в мире
владимир зеленский
украина
мид германии
анналена бербок
германия
северный поток — 2
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КИЕВ, 8 фев – РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг информацию СМИ о том, что встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с главой украинского государства Владимиром Зеленским в Киеве была отменена из-за разногласий по оружию и "Северному потоку — 2".Встреча Зеленского и Бербок должна была пройти в Киеве в понедельник. Глава МИД ФРГ заявила, что встреча была отменена из-за изменений в графиках. При этом телеканал CNN, ссылаясь на свои источники, сообщил, что встречи не было якобы из-за разногласий по оружию и "Северному потоку — 2"."Это совершенно ложный контекст – говорить, будто встреча сорвалась из-за отказа что-то сказать о "Северном потоке — 2" или об оружии. Такого априори быть не могло", - цитирует Подоляка агентство LIGA.net.Он заявил, что сообщения со ссылкой на "анонимный источник" становятся все абсурднее, а "в погоне за сенсационностью очень легко встретить анонима, который просто лжет или сознательно распространяет какой-то российский нарратив". Кроме того, Подоляк отметил, что представители Германии и весь Запад неоднократно говорили о том, что "газопровод не заработает", если будет эскалация и добавил, что позиция Германии по поставкам или непоставкам оружия тоже публичная и неоднократно озвучивалась.Минобороны ФРГ ранее сообщило, что поставит на Украину 5 тысяч касок. Посол Украины в ФРГ неоднократно призывал и требовал начать поставки оборонительного вооружения Киеву, однако в германском правительстве во главе с социал-демократом Олафом Шольцем заявили, что не будут поставлять оружие в регионы конфликта.РФ неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
https://ria.ru/20220208/vybor-1771585580.html
https://ria.ru/20220208/obida-1771675962.html
украина
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в мире, владимир зеленский, украина, мид германии, анналена бербок, германия, северный поток — 2
14:33 08.02.2022
 
В Киеве опровергли сообщения о причинах срыва встречи Зеленского и Бербок

В офисе главы Украины опровергли сообщения о причинах срыва встречи Зеленского и Бербок

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
КИЕВ, 8 фев – РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг информацию СМИ о том, что встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с главой украинского государства Владимиром Зеленским в Киеве была отменена из-за разногласий по оружию и "Северному потоку — 2".
Встреча Зеленского и Бербок должна была пройти в Киеве в понедельник. Глава МИД ФРГ заявила, что встреча была отменена из-за изменений в графиках. При этом телеканал CNN, ссылаясь на свои источники, сообщил, что встречи не было якобы из-за разногласий по оружию и "Северному потоку — 2".
"Это совершенно ложный контекст – говорить, будто встреча сорвалась из-за отказа что-то сказать о "Северном потоке — 2" или об оружии. Такого априори быть не могло", - цитирует Подоляка агентство LIGA.net.
Он заявил, что сообщения со ссылкой на "анонимный источник" становятся все абсурднее, а "в погоне за сенсационностью очень легко встретить анонима, который просто лжет или сознательно распространяет какой-то российский нарратив". Кроме того, Подоляк отметил, что представители Германии и весь Запад неоднократно говорили о том, что "газопровод не заработает", если будет эскалация и добавил, что позиция Германии по поставкам или непоставкам оружия тоже публичная и неоднократно озвучивалась.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
08:00
Путин поставил Макрона перед выбором
Минобороны ФРГ ранее сообщило, что поставит на Украину 5 тысяч касок. Посол Украины в ФРГ неоднократно призывал и требовал начать поставки оборонительного вооружения Киеву, однако в германском правительстве во главе с социал-демократом Олафом Шольцем заявили, что не будут поставлять оружие в регионы конфликта.
РФ неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
14:05
Эксперт объяснил, почему Зеленский отменил встречу с главой МИД Германии
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаМИД ГерманииАнналена БербокГерманияСеверный поток — 2
 
 
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