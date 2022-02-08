https://ria.ru/20220208/vstrecha-1771673038.html

Посол в Париже рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Макрона

Посол в Париже рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Макрона - РИА Новости, 08.02.2022

Посол в Париже рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Макрона

Встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона может очень позитивно сказаться на развитии событий вокруг Украины, заявил посол РФ в... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T13:50

2022-02-08T13:50

2022-02-08T13:59

владимир путин

эммануэль макрон

в мире

россия

франция

алексей мешков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771630257_0:180:3321:2048_1920x0_80_0_0_b360180a504278f354ff16cdce95558e.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона может очень позитивно сказаться на развитии событий вокруг Украины, заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков.Путин и Макрон накануне провели пятичасовые переговоры в Москве. Во вторник Макрон встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве."Я считаю, что как раз этот визит (Макрона) был очень своевременный и может весьма позитивно сказаться на дальнейшем ходе событий", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, многое будет зависеть от сегодняшних переговоров Макрона в Киеве. Посол в Париже добавил, что в Европе, да и в мире, еще остаются силы, которые не заинтересованы в том, чтобы был реальный диалог между Россией и нашими партнёрами в Европе по вопросам безопасности.

https://ria.ru/20220208/vybor-1771585580.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, эммануэль макрон, в мире, россия, франция, алексей мешков