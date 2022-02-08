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Посол в Париже рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Макрона
Посол в Париже рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Макрона - РИА Новости, 08.02.2022
Посол в Париже рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Макрона
Встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона может очень позитивно сказаться на развитии событий вокруг Украины, заявил посол РФ в... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T13:50
2022-02-08T13:50
2022-02-08T13:59
владимир путин
эммануэль макрон
в мире
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франция
алексей мешков
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона может очень позитивно сказаться на развитии событий вокруг Украины, заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков.Путин и Макрон накануне провели пятичасовые переговоры в Москве. Во вторник Макрон встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве."Я считаю, что как раз этот визит (Макрона) был очень своевременный и может весьма позитивно сказаться на дальнейшем ходе событий", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, многое будет зависеть от сегодняшних переговоров Макрона в Киеве. Посол в Париже добавил, что в Европе, да и в мире, еще остаются силы, которые не заинтересованы в том, чтобы был реальный диалог между Россией и нашими партнёрами в Европе по вопросам безопасности.
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владимир путин, эммануэль макрон, в мире, россия, франция, алексей мешков
13:50 08.02.2022 (обновлено: 13:59 08.02.2022)
Посол в Париже рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Макрона
Посол Мешков: встреча Путина с Макроном может позитивно сказаться на ситуации с Украиной