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В Кремле ответили на вопрос, согласен ли Путин на встречу с Зеленским
В Кремле ответили на вопрос, согласен ли Путин на встречу с Зеленским - РИА Новости, 08.02.2022
В Кремле ответили на вопрос, согласен ли Путин на встречу с Зеленским
Президент России Владимир Путин готов встречаться с кем угодно, чтобы разрубить "гордиев узел" ситуации с Украиной, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T13:18
2022-02-08T13:18
2022-02-08T13:18
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин готов встречаться с кем угодно, чтобы разрубить "гордиев узел" ситуации с Украиной, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Что касается встречи с Зеленским (Владимиром, президентом Украины), то априори, конечно, никто от неё не отказывается, если эта встреча действительно поможет разрубить этот уже ставший гордиевым узел ситуации на юго-востоке страны, Путин готов встречаться с кем угодно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, согласен ли российский президент на встречу со своим украинским коллегой.В Кремле пока не понимают, какие вопросы могут обсуждать президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, каков может быть результат, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Сначала надо понять, встречаться (с президентом Украины Владимиром Зеленским) с какой целью, по каким вопросам и ориентируясь на какой потенциальный результат? Этого понимания пока тоже не вызрело", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, согласен ли российский президент на встречу со своим украинским коллегой.
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владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, украина, россия, в мире
В Кремле ответили на вопрос, согласен ли Путин на встречу с Зеленским
Песков: Путин готов встречаться с кем угодно для урегулирования ситуации вокруг Украины