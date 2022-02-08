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СМИ назвали встречу Путина и Макрона, "возможно, самой важной" для Европы
СМИ назвали встречу Путина и Макрона, "возможно, самой важной" для Европы - РИА Новости, 08.02.2022
СМИ назвали встречу Путина и Макрона, "возможно, самой важной" для Европы
Переговоры между президентами России и Франции в Москве, а также между немецким и американским лидерами в Вашингтоне приковали к себе внимание западной прессы... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T12:42
2022-02-08T12:42
в мире
сергей лавров
джо байден
владимир путин
франция
восточная европа
россия
нато
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Переговоры между президентами России и Франции в Москве, а также между немецким и американским лидерами в Вашингтоне приковали к себе внимание западной прессы. Однако итоги этих встреч издания оценили по-разному.Диалог президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона назвали, "возможно, самой важной встречей" для безопасности Европы. Как отмечают в прессе, попытки французского лидера найти выход из кризиса в отношениях с Москвой беспокоят Вашингтон и Лондон, но они показали намерение Парижа сделать так, чтобы европейцы взяли свою судьбу в свои руки.В то же время переговоры президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца не прошли гладко, несмотря на все заверения в надежности партнерства. Шольц не стал прямо говорить, что "Северный поток 2", трубопровод по которому газ можно поставлять из РФ в ФРГ, минуя Украину, будет остановлен. А настойчивые требования американского лидера по этому вопросу звучали "не столько как соглашение между друзьями, сколько как прямой приказ", отмечают СМИ.Макрон в роли переговорщикаКак пишет американская New York Times, встреча Путина и Макрона в понедельник в Москве была "необычной" как по продолжительности, так и по формату - лидеры общались тет-а-тет, без помощников в зале. При этом многие западные издания подчеркивали, что Макрон заранее проявил себя как самый активный переговорщик с Москвой, поскольку только в декабре 2021 года пять раз созванивался с главой российского государства.Как отмечает другая американская газета Washington Post, Макрон был полон решимости использовать "посреднический тон", даже назвал РФ "соседом и другом".Британская Times подчеркивает, что энтузиазм Макрона не разделяют США и страны Восточной Европы. Его попытки найти дипломатическое решение кризису в отношениях с РФ беспокоят Вашингтон, Лондон и другие воинственно настроенные страны-члены НАТО. Западные правительства заметили, что слова Макрона о новой системе безопасности близки к формулировкам, которые использует Россия, пишет газета.New York Times также отмечает, что, хотя сам Макрон и заявлял, что координировал свои действия с союзниками, он не избежал критики за то, что "слишком внимательно" относится к предложениям Москвы.Досталось Макрону и от газеты Politico. "Макрон вошел в берлогу медведя и был растерзан", - написала она.Самая важная встречаТем не менее большинство западных изданий оценили значение переговоров Путина и Макрона. Французская Figaro даже не исключила, что эта встреча может быть самой важной "для будущего Украины, для безопасности Европы" и для самого Макрона, поскольку во Франции скоро президентские выборы. При этом, по мнению издания, на данный момент хозяином игры остается Путин.Французское издание Echos оказалось более сдержанным - "не диалог глухих, но до компромисса еще далеко", написало оно о переговорах.Немецкий журнал Spiegel назвал "успехом" уже одну продолжительность переговоров в Кремле, которые заняли более пяти часов. По мнению корреспондента другого немецкого издания, деловой газеты Handelsblatt, французский лидер рассматривает ситуацию вокруг Украины "как еще одно свидетельство того, что европейцы должны взять свою судьбу в свои руки". И Spiegel, и Handelsblatt подчеркнули, что Макрон выступает за "европейский суверенитет".Как пишет New York Times, Путин, которого газета называет "опытным политическим тактиком", по итогам переговоров оставил весь мир гадать о своих намерениях.Шольц и Байден: не соглашение, а приказВстреча Байдена и Шольца, которая проходила в понедельник в Вашингтоне, также была непростой. Шольца, который лишь недавно занял пост канцлера ФРГ, неоднократно критиковали за отказ предоставить Украине оружие. Кроме того, как отметила Times, Шольца считают "самым слабым звеном НАТО" из-за экономических связей Германии с РФ и "энергетической зависимости" от Москвы.Spiegel сравнил Шольца с "новым коллегой", который приехал из филиала в главный офис фирмы и пытается показать себя с лучшей стороны. Байден общался с ним в деловой манере, без той сердечности, которой он одаривает некоторых других гостей. По мнению газеты, по одному важнейшему вопросу очевидный диссонанс устранить не удалось: в спорной теме газопровода "Северный поток 2" различия в позициях вновь становятся очевидными.Times замечает, что Шольц "тихо стоял на трибуне" в момент, когда Байден заявил, что "Северного потока 2" не будет" в случае эскалации на Украине. По оценке издания, "настойчивое требование" американского лидера прозвучало "не столько как соглашение между друзьями, сколько как прямой приказ".В этом контексте New York Times обратила внимание на то, что Шольц даже в ответ на "неоднократные расспросы" не стал прямо говорить, что "Северный поток 2" будет остановлен: канцлер ФРГ предпочел обойтись лишь фразой об "абсолютном единстве".Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
https://ria.ru/20220208/makron-1771578992.html
https://ria.ru/20220208/strakh-1771587572.html
https://ria.ru/20220208/nikonov-1771610468.html
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в мире, сергей лавров, джо байден, владимир путин, франция, восточная европа, россия, нато, северный поток — 2, эммануэль макрон
12:42 08.02.2022
 
СМИ назвали встречу Путина и Макрона, "возможно, самой важной" для Европы

Западные СМИ назвали встречу Путина и Макрона, "возможно, самой важной" для Европы

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Переговоры между президентами России и Франции в Москве, а также между немецким и американским лидерами в Вашингтоне приковали к себе внимание западной прессы. Однако итоги этих встреч издания оценили по-разному.
Диалог президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона назвали, "возможно, самой важной встречей" для безопасности Европы. Как отмечают в прессе, попытки французского лидера найти выход из кризиса в отношениях с Москвой беспокоят Вашингтон и Лондон, но они показали намерение Парижа сделать так, чтобы европейцы взяли свою судьбу в свои руки.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции после встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
08:00
Наступают решающие дни. Что Путин объяснял Макрону почти шесть часов
В то же время переговоры президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца не прошли гладко, несмотря на все заверения в надежности партнерства. Шольц не стал прямо говорить, что "Северный поток 2", трубопровод по которому газ можно поставлять из РФ в ФРГ, минуя Украину, будет остановлен. А настойчивые требования американского лидера по этому вопросу звучали "не столько как соглашение между друзьями, сколько как прямой приказ", отмечают СМИ.

Макрон в роли переговорщика

Как пишет американская New York Times, встреча Путина и Макрона в понедельник в Москве была "необычной" как по продолжительности, так и по формату - лидеры общались тет-а-тет, без помощников в зале. При этом многие западные издания подчеркивали, что Макрон заранее проявил себя как самый активный переговорщик с Москвой, поскольку только в декабре 2021 года пять раз созванивался с главой российского государства.
Как отмечает другая американская газета Washington Post, Макрон был полон решимости использовать "посреднический тон", даже назвал РФ "соседом и другом".
Британская Times подчеркивает, что энтузиазм Макрона не разделяют США и страны Восточной Европы. Его попытки найти дипломатическое решение кризису в отношениях с РФ беспокоят Вашингтон, Лондон и другие воинственно настроенные страны-члены НАТО. Западные правительства заметили, что слова Макрона о новой системе безопасности близки к формулировкам, которые использует Россия, пишет газета.
New York Times также отмечает, что, хотя сам Макрон и заявлял, что координировал свои действия с союзниками, он не избежал критики за то, что "слишком внимательно" относится к предложениям Москвы.
Досталось Макрону и от газеты Politico. "Макрон вошел в берлогу медведя и был растерзан", - написала она.
Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
04:52
В Киеве испугались визита Макрона после его встречи с Путиным

Самая важная встреча

Тем не менее большинство западных изданий оценили значение переговоров Путина и Макрона. Французская Figaro даже не исключила, что эта встреча может быть самой важной "для будущего Украины, для безопасности Европы" и для самого Макрона, поскольку во Франции скоро президентские выборы. При этом, по мнению издания, на данный момент хозяином игры остается Путин.
Французское издание Echos оказалось более сдержанным - "не диалог глухих, но до компромисса еще далеко", написало оно о переговорах.
Немецкий журнал Spiegel назвал "успехом" уже одну продолжительность переговоров в Кремле, которые заняли более пяти часов. По мнению корреспондента другого немецкого издания, деловой газеты Handelsblatt, французский лидер рассматривает ситуацию вокруг Украины "как еще одно свидетельство того, что европейцы должны взять свою судьбу в свои руки". И Spiegel, и Handelsblatt подчеркнули, что Макрон выступает за "европейский суверенитет".
Как пишет New York Times, Путин, которого газета называет "опытным политическим тактиком", по итогам переговоров оставил весь мир гадать о своих намерениях.
Вячеслав Никонов - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
09:49
В Госдуме прокомментировали итоги переговоров Путина с Макроном

Шольц и Байден: не соглашение, а приказ

Встреча Байдена и Шольца, которая проходила в понедельник в Вашингтоне, также была непростой. Шольца, который лишь недавно занял пост канцлера ФРГ, неоднократно критиковали за отказ предоставить Украине оружие. Кроме того, как отметила Times, Шольца считают "самым слабым звеном НАТО" из-за экономических связей Германии с РФ и "энергетической зависимости" от Москвы.
Spiegel сравнил Шольца с "новым коллегой", который приехал из филиала в главный офис фирмы и пытается показать себя с лучшей стороны. Байден общался с ним в деловой манере, без той сердечности, которой он одаривает некоторых других гостей. По мнению газеты, по одному важнейшему вопросу очевидный диссонанс устранить не удалось: в спорной теме газопровода "Северный поток 2" различия в позициях вновь становятся очевидными.
Times замечает, что Шольц "тихо стоял на трибуне" в момент, когда Байден заявил, что "Северного потока 2" не будет" в случае эскалации на Украине. По оценке издания, "настойчивое требование" американского лидера прозвучало "не столько как соглашение между друзьями, сколько как прямой приказ".
В этом контексте New York Times обратила внимание на то, что Шольц даже в ответ на "неоднократные расспросы" не стал прямо говорить, что "Северный поток 2" будет остановлен: канцлер ФРГ предпочел обойтись лишь фразой об "абсолютном единстве".
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
02:23
Макрон после переговоров с Путиным отправился на Красную площадь
 
В миреСергей ЛавровДжо БайденВладимир ПутинФранцияВосточная ЕвропаРоссияНАТОСеверный поток — 2Эммануэль Макрон
 
 
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