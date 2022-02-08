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Почему Зеленский отказался встречаться с Бербок

Журналист CNN раскрыл причину отмены встречи Зеленского и Бербок - РИА Новости, 08.02.2022

Почему Зеленский отказался встречаться с Бербок

Президент Украины Владимир Зеленский отменил встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок якобы из-за позиции Берлина по "Северному потоку — 2" и поставкам... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T01:59

2022-02-08T01:59

2022-02-08T04:35

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отменил встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок якобы из-за позиции Берлина по "Северному потоку — 2" и поставкам оружия Киеву, об этом заявил в Twitter журналист телеканала CNN Джейк Таппер со ссылкой на "источник, близкий к украинскому правительству".По утверждению Таппера, решение Зеленского связано с отказом Бербок "заявить о том, что Германия откажется от трубопровода "Северный поток — 2" даже в случае "вторжения" России", а также из-за отказа Берлина предоставить "прямо или косвенно" какую-либо военную помощь Киеву."Официально это было описано как ошибка при составлении графика, однако это было не так — это было (сделано. – прим. ред.) намеренно, сказал мне источник", - написал журналист. При этом собеседник Таппера якобы пожаловался на то, что многие в Восточной Европе и Киеве все больше и больше рассматривают Германию "скорее как союзника России, чем как союзника Запада".О визите Бербок на Украину 7-8 февраля и проведении переговоров с Зеленским и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой в прошлую пятницу сообщила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе. Накануне стало известно, что запланированные переговоры не состоятся. По информации немецкого информационного телеканала N24, встреча отменена по инициативе украинской стороны.Глава МИД Украины позднее сообщил, что встреча Бербок с Зеленским не состоится из-за насыщенного графика главы государства, это не политический сигнал. Сама немецкий министр заявила, что встречи не являются самоцелью. Она добавила, что изменение программы ее визита связано с отменой приезда французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана, так как изначально предполагалось, что министры посетят Украину вместе.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии России" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220208/gazoprovod-1771577001.html

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