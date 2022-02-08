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Путин сообщил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе
Путин сообщил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе - РИА Новости, 08.02.2022
Путин сообщил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе
Президент России Владимир Путин сообщил, что встреча с главой Франции Эммануэлем Макроном прошла в деловом ключе, была содержательной и полезной. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T00:06
2022-02-08T00:06
2022-02-08T00:17
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что встреча с главой Франции Эммануэлем Макроном прошла в деловом ключе, была содержательной и полезной.Путин назвал символичным то, что встреча прошла именно 7 февраля, в день, когда 30 лет назад был подписан основополагающий договор между Россией и Францией."Этот важнейший документ на десятилетия вперед заложил прочный фундамент для партнерского и взаимоуважительного сотрудничества двух стран", - добавил он.Переговоры президентов России и Франции продолжались чуть более пяти часов.
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в мире, россия, франция
00:06 08.02.2022 (обновлено: 00:17 08.02.2022)
Путин сообщил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе
Президент России Путин сообщил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что встреча с главой Франции Эммануэлем Макроном прошла в деловом ключе, была содержательной и полезной.
"Сегодняшние наши переговоры с господином Макроном по традиции прошли в деловом ключе, были содержательными и полезными", - сказал Путин.
Путин назвал символичным то, что встреча прошла именно 7 февраля, в день, когда 30 лет назад был подписан основополагающий договор между Россией и Францией.
"Этот важнейший документ на десятилетия вперед заложил прочный фундамент для партнерского и взаимоуважительного сотрудничества двух стран", - добавил он.
Переговоры президентов России и Франции продолжались чуть более пяти часов.