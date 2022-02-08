https://ria.ru/20220208/vstrecha-1771572702.html

Путин сообщил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе

Путин сообщил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе - РИА Новости, 08.02.2022

Путин сообщил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе

Президент России Владимир Путин сообщил, что встреча с главой Франции Эммануэлем Макроном прошла в деловом ключе, была содержательной и полезной. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T00:06

2022-02-08T00:06

2022-02-08T00:17

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франция

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что встреча с главой Франции Эммануэлем Макроном прошла в деловом ключе, была содержательной и полезной.Путин назвал символичным то, что встреча прошла именно 7 февраля, в день, когда 30 лет назад был подписан основополагающий договор между Россией и Францией."Этот важнейший документ на десятилетия вперед заложил прочный фундамент для партнерского и взаимоуважительного сотрудничества двух стран", - добавил он.Переговоры президентов России и Франции продолжались чуть более пяти часов.

https://ria.ru/20220207/peregovory-1771547210.html

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в мире, россия, франция