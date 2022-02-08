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Лукашенко допустил отправку в Сирию белорусских военных врачей

Лукашенко допустил отправку в Сирию белорусских военных врачей - РИА Новости, 08.02.2022

Лукашенко допустил отправку в Сирию белорусских военных врачей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил отправки в Сирию белорусских военных врачей, но не сейчас и если они сами захотят. Ранее во вторник... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T11:06

2022-02-08T11:06

2022-02-08T11:31

война в сирии

александр лукашенко

в мире

сирия

белоруссия

здоровье - общество

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МИНСК, 8 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил отправки в Сирию белорусских военных врачей, но не сейчас и если они сами захотят. Ранее во вторник Лукашенко назвал фейком информацию о направлении белорусских военных в Сирию, отметив, что он никого туда не посылал."Единственно, о чем шла речь, давно-давно она идет, сирийский руководитель, правительство Сирии попросили нас врачами помочь. Я говорю: хорошо, если кто-то захочет поехать из наших врачей, прежде всего военных, они поедут. Но не сейчас. Потому что у нас своих сейчас проблем выше крыши. Еще эта пандемия так называемая не закончилась", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik. По его словам, в ситуации роста заболеваемости гриппом и коронавирусом республика пока не может помочь Сирии даже врачами."Еще раз подчеркиваю: нужны будут врачи - поможем. Исключительно на добровольных основах. Только после того, когда у нас спадет напряжение в своих больницах. Нет, начинают раскручивать: "правительство России приняло решение". С правительством России шла речь, если мы будем кого-то туда посылать, чтобы Россия нас поддержала. Если какой-то госпиталь, желательно, чтобы мы с россиянами работали, у них большой опыт. Вот и весь вопрос", - добавил Лукашенко.Ранее на официальном интернет-портале правовой информации был обнародован проект соглашения России с Белоруссией об оказании помощи Сирии, который предусматривает направление туда белорусского воинского контингента.

https://ria.ru/20210417/belorussiya-1728689289.html

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александр лукашенко, в мире, сирия, белоруссия, здоровье - общество