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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220208/vrachi-1771628771.html
Лукашенко допустил отправку в Сирию белорусских военных врачей
Лукашенко допустил отправку в Сирию белорусских военных врачей - РИА Новости, 08.02.2022
Лукашенко допустил отправку в Сирию белорусских военных врачей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил отправки в Сирию белорусских военных врачей, но не сейчас и если они сами захотят. Ранее во вторник... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T11:06
2022-02-08T11:31
война в сирии
александр лукашенко
в мире
сирия
белоруссия
здоровье - общество
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МИНСК, 8 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил отправки в Сирию белорусских военных врачей, но не сейчас и если они сами захотят. Ранее во вторник Лукашенко назвал фейком информацию о направлении белорусских военных в Сирию, отметив, что он никого туда не посылал."Единственно, о чем шла речь, давно-давно она идет, сирийский руководитель, правительство Сирии попросили нас врачами помочь. Я говорю: хорошо, если кто-то захочет поехать из наших врачей, прежде всего военных, они поедут. Но не сейчас. Потому что у нас своих сейчас проблем выше крыши. Еще эта пандемия так называемая не закончилась", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik. По его словам, в ситуации роста заболеваемости гриппом и коронавирусом республика пока не может помочь Сирии даже врачами."Еще раз подчеркиваю: нужны будут врачи - поможем. Исключительно на добровольных основах. Только после того, когда у нас спадет напряжение в своих больницах. Нет, начинают раскручивать: "правительство России приняло решение". С правительством России шла речь, если мы будем кого-то туда посылать, чтобы Россия нас поддержала. Если какой-то госпиталь, желательно, чтобы мы с россиянами работали, у них большой опыт. Вот и весь вопрос", - добавил Лукашенко.Ранее на официальном интернет-портале правовой информации был обнародован проект соглашения России с Белоруссией об оказании помощи Сирии, который предусматривает направление туда белорусского воинского контингента.
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александр лукашенко, в мире, сирия, белоруссия, здоровье - общество
11:06 08.02.2022 (обновлено: 11:31 08.02.2022)
 
Лукашенко допустил отправку в Сирию белорусских военных врачей

Президент Лукашенко допустил отправку в Сирию белорусских военных врачей

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 8 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил отправки в Сирию белорусских военных врачей, но не сейчас и если они сами захотят. Ранее во вторник Лукашенко назвал фейком информацию о направлении белорусских военных в Сирию, отметив, что он никого туда не посылал.
"Единственно, о чем шла речь, давно-давно она идет, сирийский руководитель, правительство Сирии попросили нас врачами помочь. Я говорю: хорошо, если кто-то захочет поехать из наших врачей, прежде всего военных, они поедут. Но не сейчас. Потому что у нас своих сейчас проблем выше крыши. Еще эта пандемия так называемая не закончилась", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik. По его словам, в ситуации роста заболеваемости гриппом и коронавирусом республика пока не может помочь Сирии даже врачами.
"Еще раз подчеркиваю: нужны будут врачи - поможем. Исключительно на добровольных основах. Только после того, когда у нас спадет напряжение в своих больницах. Нет, начинают раскручивать: "правительство России приняло решение". С правительством России шла речь, если мы будем кого-то туда посылать, чтобы Россия нас поддержала. Если какой-то госпиталь, желательно, чтобы мы с россиянами работали, у них большой опыт. Вот и весь вопрос", - добавил Лукашенко.
Ранее на официальном интернет-портале правовой информации был обнародован проект соглашения России с Белоруссией об оказании помощи Сирии, который предусматривает направление туда белорусского воинского контингента.
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