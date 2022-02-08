Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220208/vrach-1771704510.html
Путин поручил обеспечить возможность вызова врача на дом через "Госуслуги"
Путин поручил обеспечить возможность вызова врача на дом через "Госуслуги" - РИА Новости, 08.02.2022
Путин поручил обеспечить возможность вызова врача на дом через "Госуслуги"
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля обеспечить в регионах возможность вызова врача на дом через заявку на госуслугах, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:47
2022-02-08T16:09
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753036856_0:35:3030:1739_1920x0_80_0_0_332a548997d0446ffe7dfb4a409743d1.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля обеспечить в регионах возможность вызова врача на дом через заявку на госуслугах, сообщается на сайте Кремля."Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ обеспечить возможность вызова врача на дом (записи на прием к врачу в медицинском учреждении) на территории субъекта РФ путем подачи гражданами заявок через единый портал государственных и муниципальных услуг после реализации на указанном портале соответствующего функционала", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – 1 июля, ответственные - региональные власти.Кроме того, Путин поручил кабмину обеспечить техническую реализацию онлайн-сервиса "вызов врача на дом" на едином портале государственных (муниципальных) услуг. Срок исполнения поручения - 31 марта, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20220208/bolnichnyy-1771699715.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753036856_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_c19ac93b5a19184df2db47af9f93fe43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир путин
15:47 08.02.2022 (обновлено: 16:09 08.02.2022)
 
Путин поручил обеспечить возможность вызова врача на дом через "Госуслуги"

Президент Путин поручил обеспечить возможность вызова врача на дом через "Госуслуги"

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля обеспечить в регионах возможность вызова врача на дом через заявку на госуслугах, сообщается на сайте Кремля.
"Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ обеспечить возможность вызова врача на дом (записи на прием к врачу в медицинском учреждении) на территории субъекта РФ путем подачи гражданами заявок через единый портал государственных и муниципальных услуг после реализации на указанном портале соответствующего функционала", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения – 1 июля, ответственные - региональные власти.
Кроме того, Путин поручил кабмину обеспечить техническую реализацию онлайн-сервиса "вызов врача на дом" на едином портале государственных (муниципальных) услуг. Срок исполнения поручения - 31 марта, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Больничные листы - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
15:26Распространение коронавируса
Порядок дистанционного оформления больничных будет действовать до 15 марта
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала