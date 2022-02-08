https://ria.ru/20220208/vrach-1771704510.html

Путин поручил обеспечить возможность вызова врача на дом через "Госуслуги"

Путин поручил обеспечить возможность вызова врача на дом через "Госуслуги" - РИА Новости, 08.02.2022

Путин поручил обеспечить возможность вызова врача на дом через "Госуслуги"

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля обеспечить в регионах возможность вызова врача на дом через заявку на госуслугах, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:47

2022-02-08T15:47

2022-02-08T16:09

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля обеспечить в регионах возможность вызова врача на дом через заявку на госуслугах, сообщается на сайте Кремля."Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ обеспечить возможность вызова врача на дом (записи на прием к врачу в медицинском учреждении) на территории субъекта РФ путем подачи гражданами заявок через единый портал государственных и муниципальных услуг после реализации на указанном портале соответствующего функционала", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – 1 июля, ответственные - региональные власти.Кроме того, Путин поручил кабмину обеспечить техническую реализацию онлайн-сервиса "вызов врача на дом" на едином портале государственных (муниципальных) услуг. Срок исполнения поручения - 31 марта, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20220208/bolnichnyy-1771699715.html

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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир путин