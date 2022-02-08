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Путин: Украина дважды пыталась решить вопрос Донбасса военным путем
Путин: Украина дважды пыталась решить вопрос Донбасса военным путем - РИА Новости, 08.02.2022
Путин: Украина дважды пыталась решить вопрос Донбасса военным путем
Украина дважды пыталась решить вопрос Донбасса военным путем, возникает вопрос, будут ли в Киеве исполнять "Минск-2" или предпримут еще одну военную попытку,... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T01:01
2022-02-08T01:01
в мире
франция
донбасс
эммануэль макрон
оон
украина
россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Украина дважды пыталась решить вопрос Донбасса военным путем, возникает вопрос, будут ли в Киеве исполнять "Минск-2" или предпримут еще одну военную попытку, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается Донбасса. Украинские руководители то говорят, что они будут выполнять минские соглашения, то предают их анафеме, говорят, что никогда это делать не будут, это разрушит украинское государство... Ну так будут или не будут? Это же вопрос. Вот говорят о гарантиях безопасности с нашей страной, а кто нам предоставит гарантии безопасности? Уже дважды украинские власти пытались решить вопрос Донбасса вооруженным путем, после очередного провала возникли минские соглашения, подкрепленные революцией Совета Безопасности ООН. Так будут исполнять или нет? Или снова предпримут какую-то попытку?" - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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в мире, франция, донбасс, эммануэль макрон, оон, украина, россия
01:01 08.02.2022
 
Путин: Украина дважды пыталась решить вопрос Донбасса военным путем

Президент России Путин: Украина дважды пыталась решить вопрос Донбасса военным путем

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Украина дважды пыталась решить вопрос Донбасса военным путем, возникает вопрос, будут ли в Киеве исполнять "Минск-2" или предпримут еще одну военную попытку, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается Донбасса. Украинские руководители то говорят, что они будут выполнять минские соглашения, то предают их анафеме, говорят, что никогда это делать не будут, это разрушит украинское государство... Ну так будут или не будут? Это же вопрос. Вот говорят о гарантиях безопасности с нашей страной, а кто нам предоставит гарантии безопасности? Уже дважды украинские власти пытались решить вопрос Донбасса вооруженным путем, после очередного провала возникли минские соглашения, подкрепленные революцией Совета Безопасности ООН. Так будут исполнять или нет? Или снова предпримут какую-то попытку?" - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
00:57
Макрон: Минские соглашения остаются базой для урегулирования на Украине
 
В миреФранцияДонбассЭммануэль МакронООНУкраинаРоссия
 
 
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