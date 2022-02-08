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Путин: Украина дважды пыталась решить вопрос Донбасса военным путем

Путин: Украина дважды пыталась решить вопрос Донбасса военным путем - РИА Новости, 08.02.2022

Путин: Украина дважды пыталась решить вопрос Донбасса военным путем

Украина дважды пыталась решить вопрос Донбасса военным путем, возникает вопрос, будут ли в Киеве исполнять "Минск-2" или предпримут еще одну военную попытку,... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T01:01

2022-02-08T01:01

2022-02-08T01:01

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Украина дважды пыталась решить вопрос Донбасса военным путем, возникает вопрос, будут ли в Киеве исполнять "Минск-2" или предпримут еще одну военную попытку, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается Донбасса. Украинские руководители то говорят, что они будут выполнять минские соглашения, то предают их анафеме, говорят, что никогда это делать не будут, это разрушит украинское государство... Ну так будут или не будут? Это же вопрос. Вот говорят о гарантиях безопасности с нашей страной, а кто нам предоставит гарантии безопасности? Уже дважды украинские власти пытались решить вопрос Донбасса вооруженным путем, после очередного провала возникли минские соглашения, подкрепленные революцией Совета Безопасности ООН. Так будут исполнять или нет? Или снова предпримут какую-то попытку?" - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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донбасс

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в мире, франция, донбасс, эммануэль макрон, оон, украина, россия