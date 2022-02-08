Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220208/vooruzhenie-1771775165.html
Посол России объяснил, почему Германия не поставляет оружие на Украину
Посол России объяснил, почему Германия не поставляет оружие на Украину - РИА Новости, 08.02.2022
Посол России объяснил, почему Германия не поставляет оружие на Украину
Российский посол в Берлине Сергей Нечаев рассказал, почему Германия не поставляет на Украину летальное оружие. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T20:58
2022-02-08T20:58
в мире
россия
киев
москва
нато
оон
украина
сергей нечаев (дипломат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российский посол в Берлине Сергей Нечаев рассказал, почему Германия не поставляет на Украину летальное оружие."В вопросе поставок летального оружия на Украину есть определенные отличия в позиции Берлина. Они связаны как с печальным историческим опытом - поставлять оружие на Украину, чтобы из него стреляли в русских - это пробуждает некоторые исторические параллели - что немцы понимают", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".Он также отметил, что есть внутренние положения в ФРГ, которые предписывают не поставлять оружие в зоны конфликтов."Но есть чисто прагматическая позиция, свидетельствующая о том, что поставки каких-то вооружений не изменят военно-технического баланса и не будут способствовать дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта. Именно на дипломатические усилия и переговорный процесс делают акцент нашим немецкие коллеги", - добавил Нечаев.
https://ria.ru/20220208/obida-1771675962.html
россия
киев
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, москва, нато, оон, украина, сергей нечаев (дипломат), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
20:58 08.02.2022
 
Посол России объяснил, почему Германия не поставляет оружие на Украину

Посол России Нечаев объяснил отказ Берлина поставлять оружие Киеву параллелями из истории

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российский посол в Берлине Сергей Нечаев рассказал, почему Германия не поставляет на Украину летальное оружие.
"В вопросе поставок летального оружия на Украину есть определенные отличия в позиции Берлина. Они связаны как с печальным историческим опытом - поставлять оружие на Украину, чтобы из него стреляли в русских - это пробуждает некоторые исторические параллели - что немцы понимают", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
Он также отметил, что есть внутренние положения в ФРГ, которые предписывают не поставлять оружие в зоны конфликтов.
"Но есть чисто прагматическая позиция, свидетельствующая о том, что поставки каких-то вооружений не изменят военно-технического баланса и не будут способствовать дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта. Именно на дипломатические усилия и переговорный процесс делают акцент нашим немецкие коллеги", - добавил Нечаев.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
Вчера, 14:05
Эксперт объяснил, почему Зеленский отменил встречу с главой МИД Германии
 
В миреРоссияКиевМоскваНАТОООНУкраинаСергей Нечаев (дипломат)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала