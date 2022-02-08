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Посол России объяснил, почему Германия не поставляет оружие на Украину
Посол России объяснил, почему Германия не поставляет оружие на Украину - РИА Новости, 08.02.2022
Посол России объяснил, почему Германия не поставляет оружие на Украину
Российский посол в Берлине Сергей Нечаев рассказал, почему Германия не поставляет на Украину летальное оружие. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T20:58
2022-02-08T20:58
2022-02-08T20:58
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российский посол в Берлине Сергей Нечаев рассказал, почему Германия не поставляет на Украину летальное оружие."В вопросе поставок летального оружия на Украину есть определенные отличия в позиции Берлина. Они связаны как с печальным историческим опытом - поставлять оружие на Украину, чтобы из него стреляли в русских - это пробуждает некоторые исторические параллели - что немцы понимают", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".Он также отметил, что есть внутренние положения в ФРГ, которые предписывают не поставлять оружие в зоны конфликтов."Но есть чисто прагматическая позиция, свидетельствующая о том, что поставки каких-то вооружений не изменят военно-технического баланса и не будут способствовать дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта. Именно на дипломатические усилия и переговорный процесс делают акцент нашим немецкие коллеги", - добавил Нечаев.
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в мире, россия, киев, москва, нато, оон, украина, сергей нечаев (дипломат), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Посол России объяснил, почему Германия не поставляет оружие на Украину
Посол России Нечаев объяснил отказ Берлина поставлять оружие Киеву параллелями из истории