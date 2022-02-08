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Посол России объяснил, почему Германия не поставляет оружие на Украину

Посол России объяснил, почему Германия не поставляет оружие на Украину - РИА Новости, 08.02.2022

Посол России объяснил, почему Германия не поставляет оружие на Украину

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев рассказал, почему Германия не поставляет на Украину летальное оружие. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T20:58

2022-02-08T20:58

2022-02-08T20:58

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российский посол в Берлине Сергей Нечаев рассказал, почему Германия не поставляет на Украину летальное оружие."В вопросе поставок летального оружия на Украину есть определенные отличия в позиции Берлина. Они связаны как с печальным историческим опытом - поставлять оружие на Украину, чтобы из него стреляли в русских - это пробуждает некоторые исторические параллели - что немцы понимают", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".Он также отметил, что есть внутренние положения в ФРГ, которые предписывают не поставлять оружие в зоны конфликтов."Но есть чисто прагматическая позиция, свидетельствующая о том, что поставки каких-то вооружений не изменят военно-технического баланса и не будут способствовать дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта. Именно на дипломатические усилия и переговорный процесс делают акцент нашим немецкие коллеги", - добавил Нечаев.

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