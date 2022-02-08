https://ria.ru/20220208/valyuta-1771773017.html
Правительство утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют
Правительство утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют - РИА Новости, 09.02.2022
Правительство утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют
Правительство утвердило концепцию регулирования цифровых валют, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-08T20:32
2022-02-08T20:32
2022-02-09T00:52
экономика
дмитрий чернышенко
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Правительство утвердило концепцию регулирования цифровых валют, сообщает пресс-служба кабмина."Оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов", — говорится в заявлении.В документе предлагается разделить инвесторов в криптовалюту на квалифицированных и неквалифицированных, при этом для последних будут установлены лимиты на операции.Иностранная криптобиржа для работы в России должна будет иметь представительство на территории страны и техническую интеграцию с национальной системой обмена цифровых валют. Документом также предусмотрено, что такие площадки не смогут выводить денежные средства клиентов на счета и электронные кошельки, отличные от счета клиента у организатора системы оборота цифровой валюты.Кроме того, криптобиржами не могут выступать юрлица, зарегистрированные в странах, относящихся к офшорным зонам. При этом оператором обмена цифровых валют на денежные средства и обратно может стать только российское юридическое лицо.Организаторами системы обмена должны стать банки с универсальной лицензией, зарегистрированные в соответствующем реестре и имеющие необходимую систему для работы, в частности, рекомендуется использовать сервис "Прозрачный блокчейн". Они должны будут идентифицировать участников операции обмена цифровой валюты на фиатные денежные средства, а также контролировать ход сделок, при этом данные о них планируется хранить пять лет.Организатор будет проверять операции на предмет возможной связи с незаконной деятельностью и предоставлять данные органам власти, а владельцам криптовалюты — справки по операциям, необходимым для целей предоставления данных в ФНС. Наконец, он будет проводить тестирование клиентов в целях выделения квалифицированных инвесторов.Ранее ЦБ опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты. В то же время вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет и, в частности, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России.Регулирование рынка криптовалют может принести в бюджеты всех уровней около 300 миллиардов рублей в течение пяти лет, а налоговые поступления от майнинга биткоинов при текущем курсе могут составить 100-200 миллионов долларов в год, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
https://radiosputnik.ria.ru/20220204/kriptovalyuta-1771109597.html
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экономика, дмитрий чернышенко, россия, центральный банк рф (цб рф)
20:32 08.02.2022 (обновлено: 00:52 09.02.2022)
Правительство утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют
Правительство России утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости.
Правительство утвердило концепцию регулирования цифровых валют, сообщает
пресс-служба кабмина.
"Оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов", — говорится в заявлении.
В документе предлагается разделить инвесторов в криптовалюту на квалифицированных и неквалифицированных, при этом для последних будут установлены лимиты на операции.
"Для защиты прав и интересов инвесторов <...> представляется необходимым создать условия для лицензирования криптовалютных площадок, которые будут обязаны иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала, что, в свою очередь, будет обеспечивать интересы граждан", — сказано в тексте.
Иностранная криптобиржа для работы в России должна будет иметь представительство на территории страны и техническую интеграцию с национальной системой обмена цифровых валют. Документом также предусмотрено, что такие площадки не смогут выводить денежные средства клиентов на счета и электронные кошельки, отличные от счета клиента у организатора системы оборота цифровой валюты.
Кроме того, криптобиржами не могут выступать юрлица, зарегистрированные в странах, относящихся к офшорным зонам. При этом оператором обмена цифровых валют на денежные средства и обратно может стать только российское юридическое лицо.
Организаторами системы обмена должны стать банки с универсальной лицензией, зарегистрированные в соответствующем реестре и имеющие необходимую систему для работы, в частности, рекомендуется использовать сервис "Прозрачный блокчейн". Они должны будут идентифицировать участников операции обмена цифровой валюты на фиатные денежные средства, а также контролировать ход сделок, при этом данные о них планируется хранить пять лет.
Организатор будет проверять операции на предмет возможной связи с незаконной деятельностью и предоставлять данные органам власти, а владельцам криптовалюты — справки по операциям, необходимым для целей предоставления данных в ФНС. Наконец, он будет проводить тестирование клиентов в целях выделения квалифицированных инвесторов.
Ранее ЦБ
опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты. В то же время вице-премьер Дмитрий Чернышенко
утвердил дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет и, в частности, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России.
Регулирование рынка криптовалют может принести в бюджеты всех уровней около 300 миллиардов рублей в течение пяти лет, а налоговые поступления от майнинга биткоинов при текущем курсе могут составить 100-200 миллионов долларов в год, считают опрошенные РИА Новости эксперты.