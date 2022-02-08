https://ria.ru/20220208/ukraina-1771785226.html
Глава дипломатии ЕС считает, что Россия не ставит цель "завоевать" Украину
Глава дипломатии ЕС считает, что Россия не ставит цель "завоевать" Украину - РИА Новости, 08.02.2022
Глава дипломатии ЕС считает, что Россия не ставит цель "завоевать" Украину
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель полагает, что Россия не заинтересована в том, чтобы "захватить" Украину, а стремится, прежде всего, к... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T23:31
2022-02-08T23:31
2022-02-08T23:31
джо байден
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БРЮССЕЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель полагает, что Россия не заинтересована в том, чтобы "захватить" Украину, а стремится, прежде всего, к переговорам для решения волнующих ее вопросов безопасности в Европе."Цель не том, чтобы завоевать Украину. Речь идет о том, чтобы добиться проведения переговоров для обсуждения важных (для России – ред.) вещей - расширения НАТО и имеющихся озабоченностей в области безопасности", - сказал Боррель, выступая на мероприятии, организованном в США посольством Франции.Он пояснил, что для России важна не столько Украина, сколько новая архитектура безопасности в Европе. "Я считаю, что для России важна не Украина, а новая архитектура безопасности в Европе… У России есть озабоченности в области безопасности, желание разговаривать об этом, поэтому Россия оказывает давление на Украину", - сказал Боррель. Он добавил, что в Вашингтоне и в ЕС готовы обсуждать с Россией вопросы безопасности.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена, на фоне риторики о приписываемых РФ планов возможного вторжения на Украину, начала отправку дополнительных военных в Европу.Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
https://ria.ru/20220208/donbass-1771714534.html
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джо байден, россия, восточная европа, франция, нато, в мире, украина, жозеп боррель
Глава дипломатии ЕС считает, что Россия не ставит цель "завоевать" Украину
Глава дипломатии ЕС Боррель считает, что Россия не ставит цель "завоевать" Украину