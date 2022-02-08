https://ria.ru/20220208/ukraina-1771785226.html

Глава дипломатии ЕС считает, что Россия не ставит цель "завоевать" Украину

Глава дипломатии ЕС считает, что Россия не ставит цель "завоевать" Украину - РИА Новости, 08.02.2022

Глава дипломатии ЕС считает, что Россия не ставит цель "завоевать" Украину

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель полагает, что Россия не заинтересована в том, чтобы "захватить" Украину, а стремится, прежде всего, к... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T23:31

2022-02-08T23:31

2022-02-08T23:31

джо байден

россия

восточная европа

франция

нато

в мире

украина

жозеп боррель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596211220_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2fedb554fcb8d77e32b2913cc744639.jpg

БРЮССЕЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель полагает, что Россия не заинтересована в том, чтобы "захватить" Украину, а стремится, прежде всего, к переговорам для решения волнующих ее вопросов безопасности в Европе."Цель не том, чтобы завоевать Украину. Речь идет о том, чтобы добиться проведения переговоров для обсуждения важных (для России – ред.) вещей - расширения НАТО и имеющихся озабоченностей в области безопасности", - сказал Боррель, выступая на мероприятии, организованном в США посольством Франции.Он пояснил, что для России важна не столько Украина, сколько новая архитектура безопасности в Европе. "Я считаю, что для России важна не Украина, а новая архитектура безопасности в Европе… У России есть озабоченности в области безопасности, желание разговаривать об этом, поэтому Россия оказывает давление на Украину", - сказал Боррель. Он добавил, что в Вашингтоне и в ЕС готовы обсуждать с Россией вопросы безопасности.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена, на фоне риторики о приписываемых РФ планов возможного вторжения на Украину, начала отправку дополнительных военных в Европу.Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220208/donbass-1771714534.html

https://ria.ru/20220208/solidarnost-1771781459.html

россия

восточная европа

франция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джо байден, россия, восточная европа, франция, нато, в мире, украина, жозеп боррель