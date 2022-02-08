https://ria.ru/20220208/ukraina-1771778558.html

Франция выделит Украине 200 миллионов евро кредита, заявили в Киеве

Франция выделит Украине 200 миллионов евро кредита, заявили в Киеве - РИА Новости, 08.02.2022

Франция выделит Украине 200 миллионов евро кредита, заявили в Киеве

Франция предоставит Украине на программы развития 200 миллионов евро кредита и финансовые гарантии на 1 миллиард евро, под которые Киев сможет получить кредиты... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T21:41

2022-02-08T21:41

2022-02-08T21:41

владимир зеленский

украина

франция

в мире

кредит

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КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Франция предоставит Украине на программы развития 200 миллионов евро кредита и финансовые гарантии на 1 миллиард евро, под которые Киев сможет получить кредиты во французских банках, сообщила пресс-служба офиса президента Украины во вторник.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Франция выделит 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи стране, это поможет стабилизировать экономику."Министерство экономики и финансов Франции предоставит правительству Украины 200 миллионов евро кредита, а также финансовые гарантии на 1 миллиард евро. Под эти гарантии наше государство сможет получить кредиты во французских банках на льготных условиях", - говорится в сообщении.По данным офиса, привлеченные средства могут быть потрачены на конкретные проекты, согласованные с французской стороной. Выделение этих средств предусматривает привлечение французских поставщиков и подрядчиков к их освоению.

https://ria.ru/20220208/davlenie-1771730626.html

украина

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владимир зеленский, украина, франция, в мире, кредит