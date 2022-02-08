Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220208/ukraina-1771778558.html
Франция выделит Украине 200 миллионов евро кредита, заявили в Киеве
Франция выделит Украине 200 миллионов евро кредита, заявили в Киеве - РИА Новости, 08.02.2022
Франция выделит Украине 200 миллионов евро кредита, заявили в Киеве
Франция предоставит Украине на программы развития 200 миллионов евро кредита и финансовые гарантии на 1 миллиард евро, под которые Киев сможет получить кредиты... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T21:41
2022-02-08T21:41
владимир зеленский
украина
франция
в мире
кредит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Франция предоставит Украине на программы развития 200 миллионов евро кредита и финансовые гарантии на 1 миллиард евро, под которые Киев сможет получить кредиты во французских банках, сообщила пресс-служба офиса президента Украины во вторник.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Франция выделит 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи стране, это поможет стабилизировать экономику."Министерство экономики и финансов Франции предоставит правительству Украины 200 миллионов евро кредита, а также финансовые гарантии на 1 миллиард евро. Под эти гарантии наше государство сможет получить кредиты во французских банках на льготных условиях", - говорится в сообщении.По данным офиса, привлеченные средства могут быть потрачены на конкретные проекты, согласованные с французской стороной. Выделение этих средств предусматривает привлечение французских поставщиков и подрядчиков к их освоению.
https://ria.ru/20220208/davlenie-1771730626.html
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, украина, франция, в мире, кредит
21:41 08.02.2022
 
Франция выделит Украине 200 миллионов евро кредита, заявили в Киеве

Париж предоставит Киеву 200 миллионов евро кредита и финансовые гарантии на миллиард евро

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Франция предоставит Украине на программы развития 200 миллионов евро кредита и финансовые гарантии на 1 миллиард евро, под которые Киев сможет получить кредиты во французских банках, сообщила пресс-служба офиса президента Украины во вторник.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Франция выделит 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи стране, это поможет стабилизировать экономику.
"Министерство экономики и финансов Франции предоставит правительству Украины 200 миллионов евро кредита, а также финансовые гарантии на 1 миллиард евро. Под эти гарантии наше государство сможет получить кредиты во французских банках на льготных условиях", - говорится в сообщении.
По данным офиса, привлеченные средства могут быть потрачены на конкретные проекты, согласованные с французской стороной. Выделение этих средств предусматривает привлечение французских поставщиков и подрядчиков к их освоению.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
Вчера, 17:17
Зеленский заявил, что не знает в Европе способных надавить на Россию
 
Владимир ЗеленскийУкраинаФранцияВ миреКредит
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала