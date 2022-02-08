https://ria.ru/20220208/ukraina-1771723520.html
"Укроборонпром" подписал заявление с Францией о реформе ОПК
"Укроборонпром" подписал заявление с Францией о реформе ОПК - РИА Новости, 08.02.2022
"Укроборонпром" подписал заявление с Францией о реформе ОПК
Компания "Укроборонпром" подписала совместное заявление с французской стороной относительно реформы оборонно-промышленного комплекса Украины, заявил украинский... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:56
2022-02-08T16:56
2022-02-08T17:06
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киев
укроборонпром
эммануэль макрон
владимир зеленский
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КИЕВ, 8 фев – РИА Новости. Компания "Укроборонпром" подписала совместное заявление с французской стороной относительно реформы оборонно-промышленного комплекса Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский на брифинге после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.Макрон во вторник прибыл с официальным визитом в Киев."Сегодня подписано совместное заявление "Укроборонпрома" с французской стороной относительно реформы оборонно-промышленного комплекса Украины", - сказал Зеленский во вторник.Кроме того, по его словам, были финализированы и переведены в практическую стадию проекты по поставке 130 локомотивов французской компании Alstom на сумму 900 миллионов евро и 370 единиц пожарно-спасательной техники на 300 миллионов евро. Также Зеленский отметил, что реализуется проект по строительству в Николаеве патрульных катеров для государственной пограничной службы, продолжается развитие сотрудничества двух стран с компанией Airbus по созданию национального перевозчика."В рамках военно-технического сотрудничества между нашими государствами сегодня подписано соглашение о сотрудничестве между "Укроборонпромом" и французской стороной, компанией Tales", - отметил Зеленский.
https://radiosputnik.ria.ru/20210825/ukraina-1747205284.html
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в мире, киев, укроборонпром, эммануэль макрон, владимир зеленский
16:56 08.02.2022 (обновлено: 17:06 08.02.2022)
"Укроборонпром" подписал заявление с Францией о реформе ОПК
"Укроборонпром" подписал заявление с Францией о реформе ОПК Украины
КИЕВ, 8 фев – РИА Новости. Компания "Укроборонпром" подписала совместное заявление с французской стороной относительно реформы оборонно-промышленного комплекса Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский на брифинге после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Макрон во вторник прибыл с официальным визитом в Киев
.
"Сегодня подписано совместное заявление "Укроборонпрома
" с французской стороной относительно реформы оборонно-промышленного комплекса Украины", - сказал Зеленский во вторник.
Кроме того, по его словам, были финализированы и переведены в практическую стадию проекты по поставке 130 локомотивов французской компании Alstom на сумму 900 миллионов евро и 370 единиц пожарно-спасательной техники на 300 миллионов евро. Также Зеленский отметил, что реализуется проект по строительству в Николаеве патрульных катеров для государственной пограничной службы, продолжается развитие сотрудничества двух стран с компанией Airbus по созданию национального перевозчика.
"В рамках военно-технического сотрудничества между нашими государствами сегодня подписано соглашение о сотрудничестве между "Укроборонпромом" и французской стороной, компанией Tales", - отметил Зеленский.