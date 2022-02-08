16:26 08.02.2022 (обновлено: 18:16 08.02.2022)
Зеленский прокомментировал слова Путина "терпи, моя красавица"
Президент Украины Зеленский прокомментировал слова Путина "терпи, моя красавица"
© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Киеве. 8 февраля 2022
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Киеве. 8 февраля 2022
КИЕВ, 8 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский перешел на русский язык, комментируя слова президента РФ Владимира Путина "нравится - не нравится, терпи, моя красавица", отметив: безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь - Украина действительно красавица, а обращение "моя - это перебор".
Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил слова Путина "нравится, не нравится - терпи, моя красавица", сказанные применительно к Киеву и минским соглашениям во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, по словам Пескова, глава государства имел в виду, что Украине необходимо исполнять договоренности.
"Я, наверное, отвечу на русском языке, чтобы автор афоризма понял мой ответ. Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом РФ: Украина действительно красавица, а вот по поводу того, что он говорит на Украину – моя, то это, мне кажется уже перебор небольшой", - заявил Зеленский на совместном брифинге во вторник. После чего он обратился к Макрону и спросил: "Вы, кстати, вчера после ужина не сидели, не отдыхали?".
По его словам, что касается "терпи, моя красавица", то Украина и так очень терпелива, потому что "это мудрость, от этого терпения зависит эскалация". "Это важно не только для Украины, но и для всей Европы, и для всех россиян, потому что от нашего терпения зависит эскалация, эскалация с другой стороны. Мы защищаем свою страну, мы на своей территории, наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении, мне кажется, мудрость", - заявил президент Украины.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.