Кулеба призвал ЕС перестать смотреть на Украину "через призму России"
Глава МИД Кулеба призвал Евросоюз перестать смотреть на Украину "через призму России"
Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ЕС перестать смотреть на Украину "через призму России" и относиться к ней как к будущему члену союза.
"Украина нуждается в единстве ЕС, решительности в вопросе применения болезненных санкций к России и амбициозности по отношению к Украине. Сегодняшний кризис - это уникальный случай отбросить исторические стереотипы касательно перспектив и европейской интеграции Украины и посмотреть на будущее Украины, как члена ЕС, с точки зрения того, что это отвечает интересам самого ЕС", - сказал Кулеба во вторник на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Чехии, Австрии и Словакии в Киеве.
Он призвал перестать воспринимать Украину как зону влияния РФ.
"Надо перестать смотреть на Украину через призму России. Надо смотреть на Украину, как на самодостаточного члена большого европейского сообщества, будущего члена ЕС, совместно с которым ЕС будет сильнее и экономически мощнее", - добавил Кулеба.
Проект договора между Россией и США, предоставленный Москвой, о гарантиях безопасности предполагает отказ Вашингтона от дальнейшего расширения НАТО на восток и приема в альянс бывших советских республик, а также от создания военных баз на территории постсоветских стран, которые не являются членами НАТО. Стороны также обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия; не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории; не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности; воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба.
В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Россия и члены НАТО по состоянию на май 1997 года должны отказаться от размещения сил и вооружений на территории других стран Европы в дополнение к силам, которые были там на тот момент. Москва и НАТО также обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной; подтвердить, что они не рассматривают друг друга как противников, и создать горячие линии для экстренных контактов.