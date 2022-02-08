https://ria.ru/20220208/ukraina-1771678887.html

Кулеба призвал ЕС перестать смотреть на Украину "через призму России"

Кулеба призвал ЕС перестать смотреть на Украину "через призму России" - РИА Новости, 08.02.2022

Кулеба призвал ЕС перестать смотреть на Украину "через призму России"

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ЕС перестать смотреть на Украину "через призму России" и относиться к ней как к будущему члену союза. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T14:18

2022-02-08T14:18

2022-02-08T14:18

россия

чехия

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нато

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дмитрий кулеба

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евросоюз

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КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ЕС перестать смотреть на Украину "через призму России" и относиться к ней как к будущему члену союза."Украина нуждается в единстве ЕС, решительности в вопросе применения болезненных санкций к России и амбициозности по отношению к Украине. Сегодняшний кризис - это уникальный случай отбросить исторические стереотипы касательно перспектив и европейской интеграции Украины и посмотреть на будущее Украины, как члена ЕС, с точки зрения того, что это отвечает интересам самого ЕС", - сказал Кулеба во вторник на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Чехии, Австрии и Словакии в Киеве.Он призвал перестать воспринимать Украину как зону влияния РФ."Надо перестать смотреть на Украину через призму России. Надо смотреть на Украину, как на самодостаточного члена большого европейского сообщества, будущего члена ЕС, совместно с которым ЕС будет сильнее и экономически мощнее", - добавил Кулеба.Проект договора между Россией и США, предоставленный Москвой, о гарантиях безопасности предполагает отказ Вашингтона от дальнейшего расширения НАТО на восток и приема в альянс бывших советских республик, а также от создания военных баз на территории постсоветских стран, которые не являются членами НАТО. Стороны также обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия; не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории; не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности; воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба.В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Россия и члены НАТО по состоянию на май 1997 года должны отказаться от размещения сил и вооружений на территории других стран Европы в дополнение к силам, которые были там на тот момент. Москва и НАТО также обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной; подтвердить, что они не рассматривают друг друга как противников, и создать горячие линии для экстренных контактов.

https://ria.ru/20220208/pozitsii-1771670382.html

https://ria.ru/20220208/ukraina-1771611070.html

россия

чехия

восточная европа

украина

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россия, чехия, восточная европа, нато, в мире, дмитрий кулеба, украина, евросоюз