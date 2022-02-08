https://ria.ru/20220208/ukraina-1771649722.html

Украине напомнили о ее "значимости" для НАТО

В США объяснили, почему НАТО не обязана защищать Украину - РИА Новости, 08.02.2022

Украине напомнили о ее "значимости" для НАТО

Киеву не стоит рассчитывать на защиту со стороны Североатлантического альянса в случае возможного конфликта с Россией, и ссылки на пятую статью Устава... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T12:17

2022-02-08T12:17

2022-02-08T15:23

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Киеву не стоит рассчитывать на защиту со стороны Североатлантического альянса в случае возможного конфликта с Россией, и ссылки на пятую статью Устава организации в данной ситуации неуместны. Об этом в эфире "Четвертого канала" заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.По его словам, согласно вышеупомянутому пункту устава, при нападении на члена НАТО союзники "одномоментно" встанут на его защиту. В случае же с Украиной ситуация обстоит иначе и альянс старается избежать двузначности."Тем самым НАТО сигнализирует, что не будет делать этого ради страны, которая не входит в альянс. А Украина — такая страна. Потому НАТО не имеет обязательств перед ней", — подчеркнул Волкер, отметив, что подобное положение дел дает зеленый свет потенциальному агрессору, поскольку альянс не станет вмешиваться.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.

https://ria.ru/20220207/ukraina-1771519251.html

https://ria.ru/20220208/ukraina-1771611070.html

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в мире, дмитрий песков, москва, россия, украина, нато, сша