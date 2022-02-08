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В Пентагоне оценили "угрозу" России восточному флангу НАТО
В Пентагоне оценили "угрозу" России восточному флангу НАТО - РИА Новости, 08.02.2022
В Пентагоне оценили "угрозу" России восточному флангу НАТО
Пентагон не видит растущих угроз восточному флангу НАТО, куда были переброшены дополнительные американские войска, заявил пресс-секретарь министерства обороны... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T05:43
2022-02-08T05:45
россия
министерство обороны сша
нато
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Пентагон не видит растущих угроз восточному флангу НАТО, куда были переброшены дополнительные американские войска, заявил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби.США перебросили в Польшу, Румынию и Германию три тысячи военнослужащих на фоне напряженности вокруг Украины."Мы все еще, однако, наблюдаем значительные силы, которые продолжают пополнять войска, которые господин (президент РФ Владимир) Путин расположил с юга в Крыму и вдоль украинских границ, в том числе в Белоруссии, но ничего, что было бы напрямую направлено против восточного фланга НАТО", - добавил он.По словам Кирби, Пентагон наблюдал переброску дополнительных российских войск к границам Украины в минувшие выходные.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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россия, министерство обороны сша, нато, в мире, сша
05:43 08.02.2022 (обновлено: 05:45 08.02.2022)
 
В Пентагоне оценили "угрозу" России восточному флангу НАТО

Представитель Пентагона Кирби: США не видят угроз восточному флангу НАТО со стороны России

© AP Photo / Alex BrandonОфициальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Пентагон не видит растущих угроз восточному флангу НАТО, куда были переброшены дополнительные американские войска, заявил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби.
"Никаких конкретных или дополнительных угроз напрямую со стороны России восточному флангу", - сказал он на брифинге.
США перебросили в Польшу, Румынию и Германию три тысячи военнослужащих на фоне напряженности вокруг Украины.
"Мы все еще, однако, наблюдаем значительные силы, которые продолжают пополнять войска, которые господин (президент РФ Владимир) Путин расположил с юга в Крыму и вдоль украинских границ, в том числе в Белоруссии, но ничего, что было бы напрямую направлено против восточного фланга НАТО", - добавил он.
По словам Кирби, Пентагон наблюдал переброску дополнительных российских войск к границам Украины в минувшие выходные.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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