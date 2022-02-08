https://ria.ru/20220208/ugroza-1771584859.html
Гневная реакция немцев на ультиматум Байдена
Немцы резко ответили на угрозы Байдена в адрес "Северного потока — 2" - РИА Новости, 08.02.2022
Гневная реакция немцев на ультиматум Байдена
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный высказыванию президента США Джо Байдена о "Северном потоке — 2" по итогам переговоров с канцлером... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T03:26
2022-02-08T03:26
2022-02-08T03:46
в мире
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нато
северный поток — 2
германия
украина
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный высказыванию президента США Джо Байдена о "Северном потоке — 2" по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.Как заявил Байден, в случае гипотетической эскалации со стороны России вокруг Украины газопровода "не будет, мы положим ему конец".Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Значит, американский президент решает, может ли трубопровод между Германией и Россией быть введен в эксплуатацию или нет. Судя по всему, США считают часть Европы своей личной колонией", - заявил пользователь Nachdenkend."Байден обещает конец "Северному потоку — 2"? Я думал, что такое обещание может дать только наш канцлер. Или мы теперь еще один штат США?" – отметил Grauwolf49."Значит, США снова определяют наше энергоснабжение? Возможно, следует включить фразу "необходимо получить согласие США" во все процедуры согласования", - сыронизировал touri."А американцы тоже откажутся от России как второго по величине поставщика нефти?" – задался вопросом другой читатель."Это что-то совершенно другое. В принципе, санкции США направлены на то, чтобы нанести экономический ущерб другим, а не их собственной экономике", - ответил ему bruno67_new."США увеличивают импорт нефти из России, но продолжают бороться с "Северным потоком — 2"", - заметил Karlotto."Как насчет того, чтобы Шольц пригрозил России, что экспорт нефти в США из России также будет подвергнут санкциям? Но это табу для США, как было видно на пресс-конференции. Согласно лозунгу, Америка прежде всего!" – добавил Aussifanxyz.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.Москва также не раз заявляла, что проект "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
https://ria.ru/20220206/gaz-1771353528.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220207/1771512914.html
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в мире, россия, сша, нато, северный поток — 2, германия, украина, джо байден, олаф шольц
03:26 08.02.2022 (обновлено: 03:46 08.02.2022)
Немцы резко ответили на угрозы Байдена в адрес "Северного потока — 2"
Читателей Der Spiegel возмутили угрозы Байдена "положить конец" "Северному потоку — 2"
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости.
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал
материал, посвященный высказыванию президента США Джо Байдена о "Северном потоке — 2" по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Как заявил Байден, в случае гипотетической эскалации со стороны России вокруг Украины газопровода "не будет, мы положим ему конец".
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Значит, американский президент решает, может ли трубопровод между Германией и Россией быть введен в эксплуатацию или нет. Судя по всему, США считают часть Европы своей личной колонией", - заявил пользователь Nachdenkend.
"Байден обещает конец "Северному потоку — 2"? Я думал, что такое обещание может дать только наш канцлер. Или мы теперь еще один штат США?" – отметил Grauwolf49.
"Значит, США снова определяют наше энергоснабжение? Возможно, следует включить фразу "необходимо получить согласие США" во все процедуры согласования", - сыронизировал touri.
"А американцы тоже откажутся от России как второго по величине поставщика нефти?" – задался вопросом другой читатель.
"Это что-то совершенно другое. В принципе, санкции США направлены на то, чтобы нанести экономический ущерб другим, а не их собственной экономике", - ответил ему bruno67_new.
"США увеличивают импорт нефти из России, но продолжают бороться с "Северным потоком — 2"", - заметил Karlotto.
"Как насчет того, чтобы Шольц пригрозил России, что экспорт нефти в США из России также будет подвергнут санкциям? Но это табу для США, как было видно на пресс-конференции. Согласно лозунгу, Америка прежде всего!" – добавил Aussifanxyz.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Москва также не раз заявляла, что проект "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.