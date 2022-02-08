https://ria.ru/20220208/uchitelya-1771649540.html

В Перми сделали перерасчет учителям, заявившим о недоплате на дистанте

В Перми сделали перерасчет учителям, заявившим о недоплате на дистанте - РИА Новости, 08.02.2022

В Перми сделали перерасчет учителям, заявившим о недоплате на дистанте

Учителям из пермской Полазны, которые пожаловались на снижение зарплаты при переходе на дистант, сделали перерасчет, допустившие ошибку сотрудники местного... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T12:16

2022-02-08T12:16

2022-02-08T12:16

образование - общество

пермский край

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ПЕРМЬ, 8 фев - РИА Новости. Учителям из пермской Полазны, которые пожаловались на снижение зарплаты при переходе на дистант, сделали перерасчет, допустившие ошибку сотрудники местного самоуправления будут наказаны, сообщили РИА Новости в краевом министерстве образования.Ранее в соцсетях появилась информация, что педагогам школ Добрянского муниципального округа после перехода на дистанционное обучение сократили зарплаты на суммы от 400 рублей до 10 тысяч рублей. Уточнялось, что якобы местные власти посчитали, что из дома работать легче.По данным краевых властей, проблемная ситуация с необоснованным снижением заработной платы у учителей сложилась в январе в двух школах пермской Полазны в Добрянском округе."Со стороны органов местного самоуправления допущены неправильные расчеты заработной платы педагогов. Всем учителям в настоящее время произведен перерасчет, и необходимые суммы будут выплачены в ближайшее время", — рассказали в министерстве.В ведомстве действия администрации Добрянского округа, которые привели к ошибке с оплатой труда учителей, охарактеризовали как недопустимые и некомпетентные."К сотрудникам, допустившим ошибки, будут применены меры дисциплинарного взыскания", — подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20220207/gimnaziya-1771529695.html

пермский край

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образование - общество, пермский край