Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220208/uchitelya-1771649540.html
В Перми сделали перерасчет учителям, заявившим о недоплате на дистанте
В Перми сделали перерасчет учителям, заявившим о недоплате на дистанте - РИА Новости, 08.02.2022
В Перми сделали перерасчет учителям, заявившим о недоплате на дистанте
Учителям из пермской Полазны, которые пожаловались на снижение зарплаты при переходе на дистант, сделали перерасчет, допустившие ошибку сотрудники местного... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T12:16
2022-02-08T12:16
образование - общество
пермский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585297435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_018056ce47bc44a443a8a0906d54fbac.jpg
ПЕРМЬ, 8 фев - РИА Новости. Учителям из пермской Полазны, которые пожаловались на снижение зарплаты при переходе на дистант, сделали перерасчет, допустившие ошибку сотрудники местного самоуправления будут наказаны, сообщили РИА Новости в краевом министерстве образования.Ранее в соцсетях появилась информация, что педагогам школ Добрянского муниципального округа после перехода на дистанционное обучение сократили зарплаты на суммы от 400 рублей до 10 тысяч рублей. Уточнялось, что якобы местные власти посчитали, что из дома работать легче.По данным краевых властей, проблемная ситуация с необоснованным снижением заработной платы у учителей сложилась в январе в двух школах пермской Полазны в Добрянском округе."Со стороны органов местного самоуправления допущены неправильные расчеты заработной платы педагогов. Всем учителям в настоящее время произведен перерасчет, и необходимые суммы будут выплачены в ближайшее время", — рассказали в министерстве.В ведомстве действия администрации Добрянского округа, которые привели к ошибке с оплатой труда учителей, охарактеризовали как недопустимые и некомпетентные."К сотрудникам, допустившим ошибки, будут применены меры дисциплинарного взыскания", — подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20220207/gimnaziya-1771529695.html
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585297435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c744d65b16a31208251bec19ed18cfca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
образование - общество, пермский край
12:16 08.02.2022
 
В Перми сделали перерасчет учителям, заявившим о недоплате на дистанте

Пермским учителям, пожаловавшимся на недоплату во время дистанта, сделали перерасчет

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель химии готовится к дистанционному уроку
Учитель химии готовится к дистанционному уроку - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Учитель химии готовится к дистанционному уроку
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 8 фев - РИА Новости. Учителям из пермской Полазны, которые пожаловались на снижение зарплаты при переходе на дистант, сделали перерасчет, допустившие ошибку сотрудники местного самоуправления будут наказаны, сообщили РИА Новости в краевом министерстве образования.
Ранее в соцсетях появилась информация, что педагогам школ Добрянского муниципального округа после перехода на дистанционное обучение сократили зарплаты на суммы от 400 рублей до 10 тысяч рублей. Уточнялось, что якобы местные власти посчитали, что из дома работать легче.
По данным краевых властей, проблемная ситуация с необоснованным снижением заработной платы у учителей сложилась в январе в двух школах пермской Полазны в Добрянском округе.
"Со стороны органов местного самоуправления допущены неправильные расчеты заработной платы педагогов. Всем учителям в настоящее время произведен перерасчет, и необходимые суммы будут выплачены в ближайшее время", — рассказали в министерстве.
В классе школы - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
Вчера, 17:58
В петербургской гимназии прокомментировали увольнение учительницы
В ведомстве действия администрации Добрянского округа, которые привели к ошибке с оплатой труда учителей, охарактеризовали как недопустимые и некомпетентные.
"К сотрудникам, допустившим ошибки, будут применены меры дисциплинарного взыскания", — подчеркнули в министерстве.
 
Образование - ОбществоПермский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала