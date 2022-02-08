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В Кремле заверили, что войска вернутся в Россию после учений в Белоруссии
В Кремле заверили, что войска вернутся в Россию после учений в Белоруссии - РИА Новости, 08.02.2022
В Кремле заверили, что войска вернутся в Россию после учений в Белоруссии
Российские войска после учений в Белоруссии вернутся в места своей постоянной дислокации, речи о том, что они могут там остаться, никогда не шло, заявил... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T13:07
2022-02-08T13:22
россия
белоруссия
безопасность
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские войска после учений в Белоруссии вернутся в места своей постоянной дислокации, речи о том, что они могут там остаться, никогда не шло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никто никогда и не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Белоруссии, об этом речи и не шло. Речь идет о союзных учениях и подразумевается, что по завершении этих учений войска вернутся в свои постоянные места дислокации", - сказал он журналистам.Песков отрицательно ответил на вопрос, назывались ли Путиным какие-то даты при обсуждении с Макроном этого вопроса.
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россия, белоруссия, безопасность, дмитрий песков
13:07 08.02.2022 (обновлено: 13:22 08.02.2022)
 
В Кремле заверили, что войска вернутся в Россию после учений в Белоруссии

Пресс-секретарь Песков: войска после учений в Белоруссии вернутся в места дислокации

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБронетехника вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений на полигоне "Брестский"
Бронетехника вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений на полигоне Брестский - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бронетехника вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений на полигоне "Брестский"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские войска после учений в Белоруссии вернутся в места своей постоянной дислокации, речи о том, что они могут там остаться, никогда не шло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никто никогда и не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Белоруссии, об этом речи и не шло. Речь идет о союзных учениях и подразумевается, что по завершении этих учений войска вернутся в свои постоянные места дислокации", - сказал он журналистам.
Песков отрицательно ответил на вопрос, назывались ли Путиным какие-то даты при обсуждении с Макроном этого вопроса.
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