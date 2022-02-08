https://ria.ru/20220208/ucheniya-1771662386.html

В Кремле заверили, что войска вернутся в Россию после учений в Белоруссии

В Кремле заверили, что войска вернутся в Россию после учений в Белоруссии - РИА Новости, 08.02.2022

В Кремле заверили, что войска вернутся в Россию после учений в Белоруссии

Российские войска после учений в Белоруссии вернутся в места своей постоянной дислокации, речи о том, что они могут там остаться, никогда не шло, заявил... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T13:07

2022-02-08T13:07

2022-02-08T13:22

россия

белоруссия

безопасность

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские войска после учений в Белоруссии вернутся в места своей постоянной дислокации, речи о том, что они могут там остаться, никогда не шло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никто никогда и не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Белоруссии, об этом речи и не шло. Речь идет о союзных учениях и подразумевается, что по завершении этих учений войска вернутся в свои постоянные места дислокации", - сказал он журналистам.Песков отрицательно ответил на вопрос, назывались ли Путиным какие-то даты при обсуждении с Макроном этого вопроса.

https://ria.ru/20220126/ucheniya-1769463751.html

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россия, белоруссия, безопасность, дмитрий песков