https://ria.ru/20220208/tseny-1771589460.html

Исследование выявило лидера роста цен за год в несетевой рознице

Исследование выявило лидера роста цен за год в несетевой рознице - РИА Новости, 08.02.2022

Исследование выявило лидера роста цен за год в несетевой рознице

Цены на продукты в несетевой рознице РФ в январе выросли в годовом выражении на 10%, больше всего за год подорожали гречка, пельмени и сосиски, сообщили РИА... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T05:36

2022-02-08T05:36

2022-02-08T10:07

экономика

россия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Цены на продукты в несетевой рознице РФ в январе выросли в годовом выражении на 10%, больше всего за год подорожали гречка, пельмени и сосиски, сообщили РИА Новости в компании "Эвотор".Компания оценивает динамику цен на основании собственного продуктового индекса, который основан на фактических данных о покупках в несетевой торговле. При его расчете используются 523 товарных наименования из 71 ключевой для традиционной торговли категории."В январе цены на продукты в несетевой рознице выросли на 10% по сравнению с январем 2021 года. За месяц продукты подорожали на 1%", - сообщили в компании, уточнив, что в годовом выражении больше всего подорожали гречка, пельмени и сосиски.Цены на гречку за год выросли на 24%, на сосиски - на 22%, на пельмени - на 21%, на пряники и вафли - на 18%. Пюре и лапша быстрого приготовления подорожали на 17%. Сигареты, продающиеся в традиционной (несетевой - ред.) рознице, выросли в цене на 14%, алкоголь - на 4%, а непродовольственные товары повседневного спроса - также на 4%.В январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года заметно подорожали следующие виды товаров: зефир, пастила и шоколадные конфеты - на 4%. Макароны, гречка, рис, пряники и вафли увеличились в цене на 3%. Пшеничная мука, сосиски, сливки, сливочное масло, сыр, рыбные пресервы и консервированные блюда - на 2%. Также на 2% прибавили в цене творожки, пюре и лапша быстрого приготовления, выпечка, шоколадная плитка, печенье и томатная паста. На 1% подорожали молоко, мармелад, вода, газированные напитки, молотый кофе и мясные полуфабрикаты.Цены на сигареты и алкоголь в месячном выражении не изменились, а на непродовольственные товары повседневного спроса - увеличились на 5%, уточнили в компании. На прежнем уровне осталась стоимость растительного масла, чая, конфет, а также шоколадных батончиков и детских напитков. Кефир, майонез, детские молочные продукты и растворимый кофе подешевели на 1%, творог и какао - на 3%.

https://ria.ru/20220205/tseny-1771210880.html

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экономика, россия