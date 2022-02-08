Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220208/tselostnost-1771578461.html
Путин не согласился с Макроном, что Россия нарушила целостность Украины
Путин не согласился с Макроном, что Россия нарушила целостность Украины - РИА Новости, 08.02.2022
Путин не согласился с Макроном, что Россия нарушила целостность Украины
Президент России Владимир Путин не согласился с позицией французского лидера Эммануэля Макрона, что РФ нарушила территориальную целостность Украины, отметив,... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T01:30
2022-02-08T06:57
украина
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771545508_0:139:3232:1957_1920x0_80_0_0_4843b573668cce64d5fa96a470578bc0.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не согласился с позицией французского лидера Эммануэля Макрона, что РФ нарушила территориальную целостность Украины, отметив, что власть там захватили силой, Москва вынуждена была защитить крымчан.Он добавил, что западные страны поддержали государственный переворот на Украине."Мы разве какие-то операции в Крыму или где-то еще проводили с нормальной страной, с нормальной властью? Нет, никогда этого не делали, в голове этого даже не держали. Но зачем же западные страны поддержали государственный переворот? С этого момента для нас власть на Украине, источник власти - госпереворот, а не воля народа. Да, конечно, последующие итерации, выборы там, перевыборы. Но изначально-то власть захватили силой, вооруженным путем, с кровью. Мы в этих условиях вынуждены были просто защищать людей, которые, скажем, в Крыму проживают", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20220208/dialog-1771578045.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771545508_0:439:1561:1610_1920x0_80_0_0_6b6781003c037d0bce12af3e66a4a52f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, в мире
01:30 08.02.2022 (обновлено: 06:57 08.02.2022)
 
Путин не согласился с Макроном, что Россия нарушила целостность Украины

Президент России Путин не согласился с Макроном, что Россия нарушила целостность Украины

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не согласился с позицией французского лидера Эммануэля Макрона, что РФ нарушила территориальную целостность Украины, отметив, что власть там захватили силой, Москва вынуждена была защитить крымчан.
"Господин президент и в беседе, наверное, Эммануэль не будет на меня сердиться, сказал: ну вот вы сами нарушили территориальную целостность, вы же брали на себя определённые обязательства, начиная с 1975 года, Хельсинкский акт и так далее, последний документ был принят в 2010 году в Астане, где говорится о полной безопасности всех, нельзя создавать безопасные условия, нарушая безопасность других, но вы же сами нарушили территориальную целостность, такой острый как бы вопрос, Украины. Не совсем так. Или совсем не так", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Он добавил, что западные страны поддержали государственный переворот на Украине.
"Мы разве какие-то операции в Крыму или где-то еще проводили с нормальной страной, с нормальной властью? Нет, никогда этого не делали, в голове этого даже не держали. Но зачем же западные страны поддержали государственный переворот? С этого момента для нас власть на Украине, источник власти - госпереворот, а не воля народа. Да, конечно, последующие итерации, выборы там, перевыборы. Но изначально-то власть захватили силой, вооруженным путем, с кровью. Мы в этих условиях вынуждены были просто защищать людей, которые, скажем, в Крыму проживают", - подчеркнул Путин.
Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
01:26
Путин заявил, что диалог с США и НАТО по гарантиям безопасности не закончен
 
УкраинаРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала