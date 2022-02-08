https://ria.ru/20220208/tselostnost-1771578461.html

Путин не согласился с Макроном, что Россия нарушила целостность Украины

Путин не согласился с Макроном, что Россия нарушила целостность Украины - РИА Новости, 08.02.2022

Путин не согласился с Макроном, что Россия нарушила целостность Украины

Президент России Владимир Путин не согласился с позицией французского лидера Эммануэля Макрона, что РФ нарушила территориальную целостность Украины, отметив,... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T01:30

2022-02-08T01:30

2022-02-08T06:57

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не согласился с позицией французского лидера Эммануэля Макрона, что РФ нарушила территориальную целостность Украины, отметив, что власть там захватили силой, Москва вынуждена была защитить крымчан.Он добавил, что западные страны поддержали государственный переворот на Украине."Мы разве какие-то операции в Крыму или где-то еще проводили с нормальной страной, с нормальной властью? Нет, никогда этого не делали, в голове этого даже не держали. Но зачем же западные страны поддержали государственный переворот? С этого момента для нас власть на Украине, источник власти - госпереворот, а не воля народа. Да, конечно, последующие итерации, выборы там, перевыборы. Но изначально-то власть захватили силой, вооруженным путем, с кровью. Мы в этих условиях вынуждены были просто защищать людей, которые, скажем, в Крыму проживают", - подчеркнул Путин.

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