https://ria.ru/20220208/tryudo-1771586906.html

Трюдо заявил, что протесты дальнобойщиков блокируют экономику Канады

Трюдо заявил, что протесты дальнобойщиков блокируют экономику Канады - РИА Новости, 08.02.2022

Трюдо заявил, что протесты дальнобойщиков блокируют экономику Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в понедельник, что инициированные дальнобойщиками акции протеста против коронавирусных ограничений в столице страны... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T04:09

2022-02-08T04:09

2022-02-08T04:09

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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в понедельник, что инициированные дальнобойщиками акции протеста против коронавирусных ограничений в столице страны Оттаве должны прекратиться, отметив, что они негативно сказываются на национальной экономике и повседневной жизни граждан."Данные лица пытаются заблокировать нашу экономику, нашу демократию и повседневную жизнь наших граждан. Это должно прекратиться", - сказал Трюдо, выступая перед членами федерального парламента. Его выступление транслировали канадские СМИ.Как отметил глава государства, жители Оттавы "не заслуживают того, чтобы их преследовали в своих же кварталах".Во многих городах Канады, в том числе в столице, с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Трюдо на фоне этих событий по соображениям безопасности сменил резиденцию, а в понедельник мэр Оттавы Джим Уотсон объявил режим чрезвычайного положения в городе в связи с протестами.

https://ria.ru/20220206/kanada-1771286543.html

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в мире, оттава, канада