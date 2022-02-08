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Трюдо заявил, что протесты дальнобойщиков блокируют экономику Канады
Трюдо заявил, что протесты дальнобойщиков блокируют экономику Канады - РИА Новости, 08.02.2022
Трюдо заявил, что протесты дальнобойщиков блокируют экономику Канады
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в понедельник, что инициированные дальнобойщиками акции протеста против коронавирусных ограничений в столице страны... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T04:09
2022-02-08T04:09
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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в понедельник, что инициированные дальнобойщиками акции протеста против коронавирусных ограничений в столице страны Оттаве должны прекратиться, отметив, что они негативно сказываются на национальной экономике и повседневной жизни граждан."Данные лица пытаются заблокировать нашу экономику, нашу демократию и повседневную жизнь наших граждан. Это должно прекратиться", - сказал Трюдо, выступая перед членами федерального парламента. Его выступление транслировали канадские СМИ.Как отметил глава государства, жители Оттавы "не заслуживают того, чтобы их преследовали в своих же кварталах".Во многих городах Канады, в том числе в столице, с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Трюдо на фоне этих событий по соображениям безопасности сменил резиденцию, а в понедельник мэр Оттавы Джим Уотсон объявил режим чрезвычайного положения в городе в связи с протестами.
https://ria.ru/20220206/kanada-1771286543.html
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в мире, оттава, канада
04:09 08.02.2022
 
Трюдо заявил, что протесты дальнобойщиков блокируют экономику Канады

Премьер Канады Трюдо заявил, что протесты дальнобойщиков блокируют экономику страны

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в понедельник, что инициированные дальнобойщиками акции протеста против коронавирусных ограничений в столице страны Оттаве должны прекратиться, отметив, что они негативно сказываются на национальной экономике и повседневной жизни граждан.
"Данные лица пытаются заблокировать нашу экономику, нашу демократию и повседневную жизнь наших граждан. Это должно прекратиться", - сказал Трюдо, выступая перед членами федерального парламента. Его выступление транслировали канадские СМИ.
Как отметил глава государства, жители Оттавы "не заслуживают того, чтобы их преследовали в своих же кварталах".
Во многих городах Канады, в том числе в столице, с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Трюдо на фоне этих событий по соображениям безопасности сменил резиденцию, а в понедельник мэр Оттавы Джим Уотсон объявил режим чрезвычайного положения в городе в связи с протестами.
Участники акции протеста против коронавирусных ограничений в Виннипеге, Канада - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
6 февраля, 02:27
В Канаде внедорожник въехал в толпу протестующих
 
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