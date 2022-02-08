https://ria.ru/20220208/travlya-1771599417.html

Советник президента США ушел в отставку из-за травли подчиненных

Советник президента США ушел в отставку из-за травли подчиненных - РИА Новости, 08.02.2022

Советник президента США ушел в отставку из-за травли подчиненных

Эрик Лэндер, старший советник президента США Джо Байдена по науке, ушел в отставку из-за травли в адрес собственных подчиненных, сообщает издание Politico. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T08:29

2022-02-08T08:29

2022-02-08T08:29

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602038325_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_4c825e349c704a8e55b5ade8a7a2961f.jpg

ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Эрик Лэндер, старший советник президента США Джо Байдена по науке, ушел в отставку из-за травли в адрес собственных подчиненных, сообщает издание Politico."Я подаю заявление об отставке... Я опустошен тем, что причинил боль бывшим и нынешним коллегам тем, как я с ними разговаривал", - приводит издание отрывки из письма и на имя президента.По данным издания, ранее внутреннее двухмесячное расследование Белого дома постановило, что директор Управления по политике в области науки и технологий США Лэндер "травил и унижал" подчиненных, 14 бывших и нынешних сотрудников управления сообщили о "токсичной рабочей среде".

https://ria.ru/20220204/ssha-1771156863.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша