Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220208/travlya-1771599417.html
Советник президента США ушел в отставку из-за травли подчиненных
Советник президента США ушел в отставку из-за травли подчиненных - РИА Новости, 08.02.2022
Советник президента США ушел в отставку из-за травли подчиненных
Эрик Лэндер, старший советник президента США Джо Байдена по науке, ушел в отставку из-за травли в адрес собственных подчиненных, сообщает издание Politico. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T08:29
2022-02-08T08:29
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602038325_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_4c825e349c704a8e55b5ade8a7a2961f.jpg
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Эрик Лэндер, старший советник президента США Джо Байдена по науке, ушел в отставку из-за травли в адрес собственных подчиненных, сообщает издание Politico."Я подаю заявление об отставке... Я опустошен тем, что причинил боль бывшим и нынешним коллегам тем, как я с ними разговаривал", - приводит издание отрывки из письма и на имя президента.По данным издания, ранее внутреннее двухмесячное расследование Белого дома постановило, что директор Управления по политике в области науки и технологий США Лэндер "травил и унижал" подчиненных, 14 бывших и нынешних сотрудников управления сообщили о "токсичной рабочей среде".
https://ria.ru/20220204/ssha-1771156863.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602038325_29:204:2488:2048_1920x0_80_0_0_89e577080e228a6edf0cd59e62f479ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша
08:29 08.02.2022
 
Советник президента США ушел в отставку из-за травли подчиненных

Советник президента США по науке Лэндер ушел в отставку из-за травли подчиненных

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Эрик Лэндер, старший советник президента США Джо Байдена по науке, ушел в отставку из-за травли в адрес собственных подчиненных, сообщает издание Politico.
"Я подаю заявление об отставке... Я опустошен тем, что причинил боль бывшим и нынешним коллегам тем, как я с ними разговаривал", - приводит издание отрывки из письма и на имя президента.
По данным издания, ранее внутреннее двухмесячное расследование Белого дома постановило, что директор Управления по политике в области науки и технологий США Лэндер "травил и унижал" подчиненных, 14 бывших и нынешних сотрудников управления сообщили о "токсичной рабочей среде".
Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 20:03
Администрация Байдена разрушила страну за один год, заявил Трамп
 
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала