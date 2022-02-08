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Советник президента США ушел в отставку из-за травли подчиненных
Советник президента США ушел в отставку из-за травли подчиненных - РИА Новости, 08.02.2022
Советник президента США ушел в отставку из-за травли подчиненных
Эрик Лэндер, старший советник президента США Джо Байдена по науке, ушел в отставку из-за травли в адрес собственных подчиненных, сообщает издание Politico. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T08:29
2022-02-08T08:29
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Эрик Лэндер, старший советник президента США Джо Байдена по науке, ушел в отставку из-за травли в адрес собственных подчиненных, сообщает издание Politico."Я подаю заявление об отставке... Я опустошен тем, что причинил боль бывшим и нынешним коллегам тем, как я с ними разговаривал", - приводит издание отрывки из письма и на имя президента.По данным издания, ранее внутреннее двухмесячное расследование Белого дома постановило, что директор Управления по политике в области науки и технологий США Лэндер "травил и унижал" подчиненных, 14 бывших и нынешних сотрудников управления сообщили о "токсичной рабочей среде".
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в мире, сша
Советник президента США ушел в отставку из-за травли подчиненных
Советник президента США по науке Лэндер ушел в отставку из-за травли подчиненных