20:05 08.02.2022 (обновлено: 20:45 08.02.2022)
"Газпром" не стал бронировать мощности газопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита через Польшу
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. "Газпром" вновь не заказал мощности магистрального газопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные площадки GSA Platform, на которой проходят аукционы.
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"Газпром" в январе не стал бронировать мощности трубы на месяц вперед, как делал в прошлом году. Однако компания может использовать магистраль в феврале, выкупая возможность транзита на суточных аукционах.
Этой схемой холдинг уже пользовался в декабре. Тогда поставки российского газа по магистрали значительно снизились, а с 21 декабря трубопровод перешел на работу в режим реверса. И хотя на январь "Газпром" все же забронировал мощности газопровода, поставок из России не было.
Заявки на прокачку топлива через Украину чуть выросли: с 85,9 миллиона кубометров 8 февраля до 88,2 миллиона кубометров 9 февраля. Однако данные "Оператора ГТС Украины" неокончательные и могут измениться.
Транзит российского газа через украинскую территорию в январе в среднем был почти вдвое меньше, чем предусмотрено контрактом (109 миллионов кубометров сутки). При этом с конца января "Газпром" увеличил прокачку, а 1 февраля она была близка к максимальным контрактным обязательствам компании перед Украиной. Однако затем показатель вновь несколько уменьшился и колебался в диапазоне 80-90 миллионов кубометров.
Поставки по газопроводу "Ямал — Европа" снизились в конце прошлого года, с 21 декабря магистраль перешла в реверсный режим. Долгосрочный договор "Газпрома" с Варшавой на транзит закончился в 2020-м, и на 2021-2022 газовый год компания продолжает бронировать мощности магистрали через аукцион.
"Ямал — Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа на континент. Труба протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран: России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров топлива в год.