https://ria.ru/20220208/tranzit-1771770059.html

"Газпром" не стал бронировать мощности газопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" не стал бронировать мощности газопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 08.02.2022

"Газпром" не стал бронировать мощности газопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" вновь не заказал мощности магистрального газопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные площадки GSA Platform, на... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T20:05

2022-02-08T20:05

2022-02-08T20:45

украина

польша

германия

оператор гтс украины

газпром

в мире

россия

ямал-европа (газопровод)

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. "Газпром" вновь не заказал мощности магистрального газопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные площадки GSA Platform, на которой проходят аукционы.Так, маршрут остается невостребованным и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. Газопровод продолжает работать в реверсном режиме, и физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот."Газпром" в январе не стал бронировать мощности трубы на месяц вперед, как делал в прошлом году. Однако компания может использовать магистраль в феврале, выкупая возможность транзита на суточных аукционах.Этой схемой холдинг уже пользовался в декабре. Тогда поставки российского газа по магистрали значительно снизились, а с 21 декабря трубопровод перешел на работу в режим реверса. И хотя на январь "Газпром" все же забронировал мощности газопровода, поставок из России не было.Заявки на прокачку топлива через Украину чуть выросли: с 85,9 миллиона кубометров 8 февраля до 88,2 миллиона кубометров 9 февраля. Однако данные "Оператора ГТС Украины" неокончательные и могут измениться.Транзит российского газа через украинскую территорию в январе в среднем был почти вдвое меньше, чем предусмотрено контрактом (109 миллионов кубометров сутки). При этом с конца января "Газпром" увеличил прокачку, а 1 февраля она была близка к максимальным контрактным обязательствам компании перед Украиной. Однако затем показатель вновь несколько уменьшился и колебался в диапазоне 80-90 миллионов кубометров.Поставки по газопроводу "Ямал — Европа" снизились в конце прошлого года, с 21 декабря магистраль перешла в реверсный режим. Долгосрочный договор "Газпрома" с Варшавой на транзит закончился в 2020-м, и на 2021-2022 газовый год компания продолжает бронировать мощности магистрали через аукцион."Ямал — Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа на континент. Труба протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран: России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров топлива в год.

https://ria.ru/20220208/potok-1771673400.html

украина

польша

германия

россия

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украина, польша, германия, оператор гтс украины, газпром, в мире, россия, ямал-европа (газопровод)