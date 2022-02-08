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В Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на экспресс-тесты
В Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на экспресс-тесты - РИА Новости, 08.02.2022
В Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на экспресс-тесты
Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев (ЕР) предлагает применить механизм государственного регулирования цен на жизненно... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T09:05
2022-02-08T09:05
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев (ЕР) предлагает применить механизм государственного регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты к экспресс-тестам на определение коронавируса, продающимся в аптеках."Сегодня в аптеках наблюдается повышенный спрос на экспресс-тесты на коронавирус для домашнего применения, что неминуемо приводит к росту цен. Такие меры, как общественный мониторинг цен и даже прокурорская проверка, могут дать временный точечный эффект", – рассказал РИА Новости Нифантьев.По его словам, сегодня в России нет механизма госрегулирования цен на изделия медназначения, но он давно работает в отношении списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, показав свою эффективность: по данным DSM Group за 2021 год рост цен на них составил всего 0,2%, при том, что препараты, не входящие в этот список, за год выросли в цене на 6,4%."Считаю, что может быть целесообразно запустить такой механизм регулирования на отдельные изделия медназначения – экспресс-тесты на коронавирус для домашнего применения, которые продаются в аптеке", - отметил он.Парламентарий считает, что для этого необходимо установить на тесты предельную отпускную цену производителя, а также предельные розничные и оптовые надбавки в регионах. "Это может быть временной мерой на период пандемии. Но она станет существенной поддержкой граждан, которым не придется опасаться дальнейшего роста цен на тесты и закупать впрок, а также бояться очередей в поликлиниках и пунктах тестирования", – добавил Нифантьев.Он убежден, что такая мера особенно поможет регионам, в которых, в отличие от столицы, нет бесплатных пунктов ПЦР-тестирования. "Кроме того, больше людей смогут сделать выбор в пользу теста по адекватной цене в аптеке, чтобы избежать контактов в пунктах бесплатного тестирования", - заключил депутат.
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здоровье - общество, россия, общество, госдума рф, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
09:05 08.02.2022
 
В Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на экспресс-тесты

Депутат Нифантьев предложил ввести госрегулирование цен на экспресс-тесты на COVID-19

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19
Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев (ЕР) предлагает применить механизм государственного регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты к экспресс-тестам на определение коронавируса, продающимся в аптеках.
"Сегодня в аптеках наблюдается повышенный спрос на экспресс-тесты на коронавирус для домашнего применения, что неминуемо приводит к росту цен. Такие меры, как общественный мониторинг цен и даже прокурорская проверка, могут дать временный точечный эффект", – рассказал РИА Новости Нифантьев.
По его словам, сегодня в России нет механизма госрегулирования цен на изделия медназначения, но он давно работает в отношении списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, показав свою эффективность: по данным DSM Group за 2021 год рост цен на них составил всего 0,2%, при том, что препараты, не входящие в этот список, за год выросли в цене на 6,4%.
"Считаю, что может быть целесообразно запустить такой механизм регулирования на отдельные изделия медназначения – экспресс-тесты на коронавирус для домашнего применения, которые продаются в аптеке", - отметил он.
Парламентарий считает, что для этого необходимо установить на тесты предельную отпускную цену производителя, а также предельные розничные и оптовые надбавки в регионах. "Это может быть временной мерой на период пандемии. Но она станет существенной поддержкой граждан, которым не придется опасаться дальнейшего роста цен на тесты и закупать впрок, а также бояться очередей в поликлиниках и пунктах тестирования", – добавил Нифантьев.
Он убежден, что такая мера особенно поможет регионам, в которых, в отличие от столицы, нет бесплатных пунктов ПЦР-тестирования. "Кроме того, больше людей смогут сделать выбор в пользу теста по адекватной цене в аптеке, чтобы избежать контактов в пунктах бесплатного тестирования", - заключил депутат.
 
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