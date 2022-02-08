https://ria.ru/20220208/terakt-1771630944.html

В Луганске заявили о подготовке Киевом постановочного теракта

В Луганске заявили о подготовке Киевом постановочного теракта - РИА Новости, 08.02.2022

В Луганске заявили о подготовке Киевом постановочного теракта

Украинские спецслужбы готовят провокацию, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T11:12

2022-02-08T11:12

2022-02-08T13:27

в мире

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 8 фев — РИА Новости. Украинские спецслужбы готовят провокацию, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко.В конце января в ведомстве рассказали о разработке Киевом при поддержке западных партнеров информационной кампании против Донбасса с кодовым названием Crushing sword."Агентурной разведкой Народной милиции ЛНР получены данные о подготовке украинскими специальными службами постановочного резонансного террористического акта с многочисленными жертвами среди гражданского населения на одном из промышленных или социальных объектов в Харьковской, Луганской или Донецкой областях, имеющих опасное производство", — сказал Филипоненко журналистам сегодня. Он уточнил, что, по сведениям Народной милиции, окончательное решение о времени и месте реализации "теракта" еще не принято. При этом известно, что эта диверсия должна, по замыслу Киева, позволить Украине предстать перед мировым сообществом в качестве жертвы.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220208/plan-1771588622.html

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украина

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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, украина