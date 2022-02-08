https://ria.ru/20220208/tara-1771719319.html

В Госдуме предложили восстановить платный прием тары от населения

В Госдуме предложили восстановить платный прием тары от населения - РИА Новости, 08.02.2022

В Госдуме предложили восстановить платный прием тары от населения

Законопроект, определяющий правовые, экономические и социальные основы приема возвратной потребительской тары у населения и ее дальнейшей переработки, во... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T16:43

2022-02-08T16:43

2022-02-08T16:44

экономика

олег нилов

госдума рф

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Законопроект, определяющий правовые, экономические и социальные основы приема возвратной потребительской тары у населения и ее дальнейшей переработки, во вторник направлен на заключение в правительство РФ, сообщает пресс-служба лидера партии и руководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергея Миронова.Документ разработан на основании экспертно-аналитического исследования на тему "Совершенствование правового регулирования использования, обращения и возврата тары и упаковки в РФ", проведенного аппаратом Госдумы совместно с Московским государственным юридическим университетом имени Олега Кутафина. Соавторами законопроекта являются Миронов и первый замруководителя фракции СРЗП Олег Нилов."Мы предлагаем создать удобную систему переработки пластиковой тары, за которую будут платить производители упаковки, а ответственные граждане всегда смогут сдать тару и вернуть за нее свои деньги", – поясняет Миронов. "Значительная часть вторсырья приходится на упаковку из пластмассы, соответственно захоронение или сжигание наносит огромный ущерб окружающей среде. Выход один – переработка," – уверен он.Согласно законопроекту, производители возвратной тары должны передать производителям товаров подробную информацию об упаковке, указав вес и материал, из которого она изготовлена. А производители товаров должны будут нанести на тару эту информацию и знак маркировки. Торговые же сети должны будут перечислить производителям продукции залоговую сумму за каждую проданную единицу такого товара.Стоимость тары рассчитывают включить в цену товара, и если покупатели сдадут ее на переработку, то смогут получить назад деньги. Поступившую пластиковую упаковку магазины должны будут передать производителям на переработку, а те вернуть сетям сумму залога. Согласно релизу, данные о возврате каждой упаковки будут учитываться и передаваться в информационную систему. "На основании этих данных... будут производиться расчеты залоговых сумм между производителями и организациями торговли", - поясняется в документе.В системе также будет фиксироваться количество упаковки каждого производителя, отправленное на переработку. Информацию о стоимости тары предлагается указывать на ценнике и в кассовом чеке. Автоматы по приему тары у потребителей предлагается устанавливать во всех магазинах и торговых центрах площадью более трех тысяч квадратных метров. Решение о внедрении системы должны будут принять региональные власти самостоятельно.

https://ria.ru/20200702/1573776038.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210312/tara-1600951236.html

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экономика, олег нилов, госдума рф