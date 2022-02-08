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Таможенникам могут дать право останавливать фуры по всей России
Таможенникам могут дать право останавливать фуры по всей России - РИА Новости, 08.02.2022
Таможенникам могут дать право останавливать фуры по всей России
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому таможенники смогут самостоятельно останавливать для досмотра грузовые автомобили вне зон... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T12:49
2022-02-08T12:49
экономика
челябинская область
россия
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому таможенники смогут самостоятельно останавливать для досмотра грузовые автомобили вне зон таможенного контроля на всей территории РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ вносит изменения, позволяющие оптимизировать деятельность мобильных групп таможенных органов и закрепить их полномочия по самостоятельной остановке автомобильных транспортных средств технически допустимой максимальной массой 3,5 тонны и более вне зон таможенного контроля на всей территории РФ. Причем контроль за ввозом и перевозкой товаров таким автотранспортом таможенные органы смогут осуществлять без привлечения инспекторов ГИБДД. Сейчас в отдельных случаях таможенники обязаны их привлекать.При осуществлении контроля таможенными органами теперь будет учитываться масса автомобилей со снаряжением, пассажирами и грузом, то есть технически допустимая максимальная масса. Кроме того, законопроектом уточняется порядок действий уполномоченных должностных лиц таможенных органов и водителей при остановке автомобилей.Сейчас самостоятельно таможенные органы могут останавливать автомобильные транспортные средства вне зон таможенного контроля на территориях республик Северного Кавказа, Алтайского и Ставропольского краев, Астраханской, Брянской, Волгоградской, Курганской, Ленинградской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Псковской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тюменской, Челябинской областей и города Санкт-Петербурга. В других местах остановка автотранспортных средств осуществляется органами ГИБДД при взаимодействии с таможенными органами.Кабмин ожидает, что внесение этих изменений положительно скажется на контроле таможенников за социально значимыми товарами, недопущении ввоза и оборота санкционных товаров, контрафактной продукции, а также пресечении схем минимизации уплаты НДС при взаимной торговле в рамках ЕАЭС. "Решение задачи недопущения "лжеэкспорта" возможно только в случае обеспечения контроля за товарами в пути их следования по таможенной территории Союза вне зависимости от мер, применяемых в местах выпуска и убытия товаров в рамках системы управления рисками", - считает правительство.Оно обращает внимание, что в 2021 году мобильными группами таможенных органов остановлено для проверки более 28 тысяч автотранспортных средств, перевозивших более 498 тысяч тонн товаров. При этом по итогам проверочных мероприятий мобильными группами выявлено 2586 транспортных средств, перевозивших более 38 тысяч тонн товаров с нарушениями законодательства РФ о таможенном регулировании (в том числе 664 тонны "санкционных" товаров).Из них в сопредельные государства возвращено более 21 тысячи тонн товаров, уничтожено 1,6 тысячи тонн товаров, изъято и передано иным контролирующим органам для проведения проверочных мероприятий более 15 тысяч тонн товаров. По результатам деятельности мобильных групп во взаимодействии с иными контролирующими органами в отношении перевозчиков было возбуждено 1073 дела об административном правонарушении и 34 уголовных дела.
https://radiosputnik.ria.ru/20211221/samara-1764758330.html
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экономика, челябинская область, россия, евразийский экономический союз
12:49 08.02.2022
 
Таможенникам могут дать право останавливать фуры по всей России

Таможенникам могут дать право останавливать фуры для проверки по всей России

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник таможенной службы России
Сотрудник таможенной службы России - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник таможенной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому таможенники смогут самостоятельно останавливать для досмотра грузовые автомобили вне зон таможенного контроля на всей территории РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ вносит изменения, позволяющие оптимизировать деятельность мобильных групп таможенных органов и закрепить их полномочия по самостоятельной остановке автомобильных транспортных средств технически допустимой максимальной массой 3,5 тонны и более вне зон таможенного контроля на всей территории РФ. Причем контроль за ввозом и перевозкой товаров таким автотранспортом таможенные органы смогут осуществлять без привлечения инспекторов ГИБДД. Сейчас в отдельных случаях таможенники обязаны их привлекать.
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При осуществлении контроля таможенными органами теперь будет учитываться масса автомобилей со снаряжением, пассажирами и грузом, то есть технически допустимая максимальная масса. Кроме того, законопроектом уточняется порядок действий уполномоченных должностных лиц таможенных органов и водителей при остановке автомобилей.
Сейчас самостоятельно таможенные органы могут останавливать автомобильные транспортные средства вне зон таможенного контроля на территориях республик Северного Кавказа, Алтайского и Ставропольского краев, Астраханской, Брянской, Волгоградской, Курганской, Ленинградской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Псковской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тюменской, Челябинской областей и города Санкт-Петербурга. В других местах остановка автотранспортных средств осуществляется органами ГИБДД при взаимодействии с таможенными органами.
Кабмин ожидает, что внесение этих изменений положительно скажется на контроле таможенников за социально значимыми товарами, недопущении ввоза и оборота санкционных товаров, контрафактной продукции, а также пресечении схем минимизации уплаты НДС при взаимной торговле в рамках ЕАЭС. "Решение задачи недопущения "лжеэкспорта" возможно только в случае обеспечения контроля за товарами в пути их следования по таможенной территории Союза вне зависимости от мер, применяемых в местах выпуска и убытия товаров в рамках системы управления рисками", - считает правительство.
Оно обращает внимание, что в 2021 году мобильными группами таможенных органов остановлено для проверки более 28 тысяч автотранспортных средств, перевозивших более 498 тысяч тонн товаров. При этом по итогам проверочных мероприятий мобильными группами выявлено 2586 транспортных средств, перевозивших более 38 тысяч тонн товаров с нарушениями законодательства РФ о таможенном регулировании (в том числе 664 тонны "санкционных" товаров).
Из них в сопредельные государства возвращено более 21 тысячи тонн товаров, уничтожено 1,6 тысячи тонн товаров, изъято и передано иным контролирующим органам для проведения проверочных мероприятий более 15 тысяч тонн товаров. По результатам деятельности мобильных групп во взаимодействии с иными контролирующими органами в отношении перевозчиков было возбуждено 1073 дела об административном правонарушении и 34 уголовных дела.
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