ФНС выступила за отказ от акцизных марок на табак после ввода маркировки
ФНС выступила за отказ от акцизных марок на табачной продукции после ввода маркировки
Продажа сигарет. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Федеральная налоговая служба России (ФНС) выступает за отмену акцизных марок на табачной продукции после полномерного внедрения системы цифровой маркировки, через которую и будет администрироваться акциз, заявил начальник отдела лицензирования и контроля в сфере госрегулируемых видов деятельности контрольного управления ФНС России Максим Краснов.
"Как только у нас заработает до конца вся система маркировки, все виды табачной продукции будут в маркировке, тогда можно говорить, что (акцизные - ред.) марки можно отменять, на наш взгляд... Как мы неоднократно говорили, мы в перспективе за отмену (акцизных - ред.) марок. Двойная маркировка бессмысленна", - сказал он, выступая на заседании экспертного совета Госдумы по табаку.
4 февраля, 04:14Юрист напомнил о новых табачных штрафах с февраля
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о проведении в стране эксперимента по маркировке отдельных видов никотиносодержащих жидкостей и электронных систем доставки никотина с 15 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года. Пилотный проект распространяется на электронные системы доставки никотина одноразового использования и жидкости для них, в том числе в картриджах и капсулах.
В настоящее время в систему маркировки уже включены сигареты, сигары, сигариллы, биди, кретек, табаки курительные, нюхательные, жевательные, трубочные и для кальяна. Проводится эксперимент по маркировке табачных стиков.
Система маркировки вводится в России с 2019 года. В настоящее время, кроме никотиносодержащей продукции, уже подлежат маркировке молочная продукция, минеральная вода, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Также проводятся эксперименты в категориях пива, БАДов и антисептиков.
3 февраля, 23:51В России начнется эксперимент по маркировке электронных сигарет