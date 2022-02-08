https://ria.ru/20220208/tabak-1771675783.html

ФНС выступила за отказ от акцизных марок на табак после ввода маркировки

ФНС выступила за отказ от акцизных марок на табак после ввода маркировки - РИА Новости, 08.02.2022

ФНС выступила за отказ от акцизных марок на табак после ввода маркировки

Федеральная налоговая служба России (ФНС) выступает за отмену акцизных марок на табачной продукции после полномерного внедрения системы цифровой маркировки,... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T14:05

2022-02-08T14:05

2022-02-08T14:05

экономика

михаил мишустин

россия

госдума рф

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Федеральная налоговая служба России (ФНС) выступает за отмену акцизных марок на табачной продукции после полномерного внедрения системы цифровой маркировки, через которую и будет администрироваться акциз, заявил начальник отдела лицензирования и контроля в сфере госрегулируемых видов деятельности контрольного управления ФНС России Максим Краснов."Как только у нас заработает до конца вся система маркировки, все виды табачной продукции будут в маркировке, тогда можно говорить, что (акцизные - ред.) марки можно отменять, на наш взгляд... Как мы неоднократно говорили, мы в перспективе за отмену (акцизных - ред.) марок. Двойная маркировка бессмысленна", - сказал он, выступая на заседании экспертного совета Госдумы по табаку.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о проведении в стране эксперимента по маркировке отдельных видов никотиносодержащих жидкостей и электронных систем доставки никотина с 15 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года. Пилотный проект распространяется на электронные системы доставки никотина одноразового использования и жидкости для них, в том числе в картриджах и капсулах.В настоящее время в систему маркировки уже включены сигареты, сигары, сигариллы, биди, кретек, табаки курительные, нюхательные, жевательные, трубочные и для кальяна. Проводится эксперимент по маркировке табачных стиков.Система маркировки вводится в России с 2019 года. В настоящее время, кроме никотиносодержащей продукции, уже подлежат маркировке молочная продукция, минеральная вода, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Также проводятся эксперименты в категориях пива, БАДов и антисептиков.

https://ria.ru/20220204/tabak-1770983121.html

https://ria.ru/20220203/eksperiment-1770980898.html

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экономика, михаил мишустин, россия, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии)