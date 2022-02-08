Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220208/tabak-1771675783.html
ФНС выступила за отказ от акцизных марок на табак после ввода маркировки
ФНС выступила за отказ от акцизных марок на табак после ввода маркировки - РИА Новости, 08.02.2022
ФНС выступила за отказ от акцизных марок на табак после ввода маркировки
Федеральная налоговая служба России (ФНС) выступает за отмену акцизных марок на табачной продукции после полномерного внедрения системы цифровой маркировки,... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T14:05
2022-02-08T14:05
экономика
михаил мишустин
россия
госдума рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155963/58/1559635880_0:51:3076:1781_1920x0_80_0_0_72f62d75d0ed0a22b1d8080a62cfa4ad.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Федеральная налоговая служба России (ФНС) выступает за отмену акцизных марок на табачной продукции после полномерного внедрения системы цифровой маркировки, через которую и будет администрироваться акциз, заявил начальник отдела лицензирования и контроля в сфере госрегулируемых видов деятельности контрольного управления ФНС России Максим Краснов."Как только у нас заработает до конца вся система маркировки, все виды табачной продукции будут в маркировке, тогда можно говорить, что (акцизные - ред.) марки можно отменять, на наш взгляд... Как мы неоднократно говорили, мы в перспективе за отмену (акцизных - ред.) марок. Двойная маркировка бессмысленна", - сказал он, выступая на заседании экспертного совета Госдумы по табаку.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о проведении в стране эксперимента по маркировке отдельных видов никотиносодержащих жидкостей и электронных систем доставки никотина с 15 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года. Пилотный проект распространяется на электронные системы доставки никотина одноразового использования и жидкости для них, в том числе в картриджах и капсулах.В настоящее время в систему маркировки уже включены сигареты, сигары, сигариллы, биди, кретек, табаки курительные, нюхательные, жевательные, трубочные и для кальяна. Проводится эксперимент по маркировке табачных стиков.Система маркировки вводится в России с 2019 года. В настоящее время, кроме никотиносодержащей продукции, уже подлежат маркировке молочная продукция, минеральная вода, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Также проводятся эксперименты в категориях пива, БАДов и антисептиков.
https://ria.ru/20220204/tabak-1770983121.html
https://ria.ru/20220203/eksperiment-1770980898.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155963/58/1559635880_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_42ccc9304756a4175a9160d4151f3e76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, михаил мишустин, россия, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии)
14:05 08.02.2022
 
ФНС выступила за отказ от акцизных марок на табак после ввода маркировки

ФНС выступила за отказ от акцизных марок на табачной продукции после ввода маркировки

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПродажа сигарет
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Продажа сигарет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Федеральная налоговая служба России (ФНС) выступает за отмену акцизных марок на табачной продукции после полномерного внедрения системы цифровой маркировки, через которую и будет администрироваться акциз, заявил начальник отдела лицензирования и контроля в сфере госрегулируемых видов деятельности контрольного управления ФНС России Максим Краснов.
"Как только у нас заработает до конца вся система маркировки, все виды табачной продукции будут в маркировке, тогда можно говорить, что (акцизные - ред.) марки можно отменять, на наш взгляд... Как мы неоднократно говорили, мы в перспективе за отмену (акцизных - ред.) марок. Двойная маркировка бессмысленна", - сказал он, выступая на заседании экспертного совета Госдумы по табаку.
Предупреждение на пачке сигарет - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 04:14
Юрист напомнил о новых табачных штрафах с февраля
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о проведении в стране эксперимента по маркировке отдельных видов никотиносодержащих жидкостей и электронных систем доставки никотина с 15 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года. Пилотный проект распространяется на электронные системы доставки никотина одноразового использования и жидкости для них, в том числе в картриджах и капсулах.
В настоящее время в систему маркировки уже включены сигареты, сигары, сигариллы, биди, кретек, табаки курительные, нюхательные, жевательные, трубочные и для кальяна. Проводится эксперимент по маркировке табачных стиков.
Система маркировки вводится в России с 2019 года. В настоящее время, кроме никотиносодержащей продукции, уже подлежат маркировке молочная продукция, минеральная вода, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Также проводятся эксперименты в категориях пива, БАДов и антисептиков.
Девушка курит электронную сигарету - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 23:51
В России начнется эксперимент по маркировке электронных сигарет
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссияГосдума РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала