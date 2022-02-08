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Мурашко заявил о росте нагрузки на стационары

Мурашко заявил о росте нагрузки на стационары - РИА Новости, 08.02.2022

Мурашко заявил о росте нагрузки на стационары

Рост нагрузки отмечается в российских стационарах, лечение получают 177 тысяч человек с коронавирусом, рост за неделю составил более 30%, заявил министр... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:42

2022-02-08T15:42

2022-02-08T15:42

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здоровье - общество

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коронавирус в россии

коронавирусы

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Рост нагрузки отмечается в российских стационарах, лечение получают 177 тысяч человек с коронавирусом, рост за неделю составил более 30%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В стационарном звене также отмечается рост нагрузки, связанный с высокими числом госпитализированных пациентов. На сегодня лечение в больницах получают 178 тысяч человек, рост за неделю составил более 30%", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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