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Мурашко заявил о росте нагрузки на стационары
Мурашко заявил о росте нагрузки на стационары - РИА Новости, 08.02.2022
Мурашко заявил о росте нагрузки на стационары
Рост нагрузки отмечается в российских стационарах, лечение получают 177 тысяч человек с коронавирусом, рост за неделю составил более 30%, заявил министр... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:42
2022-02-08T15:42
2022-02-08T15:42
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Рост нагрузки отмечается в российских стационарах, лечение получают 177 тысяч человек с коронавирусом, рост за неделю составил более 30%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В стационарном звене также отмечается рост нагрузки, связанный с высокими числом госпитализированных пациентов. На сегодня лечение в больницах получают 178 тысяч человек, рост за неделю составил более 30%", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии, коронавирусы, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Мурашко заявил о росте нагрузки на стационары
Глава Минздрава Мурашко заявил о росте нагрузки на стационары более чем на 30%