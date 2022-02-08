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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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Мурашко заявил о росте нагрузки на стационары
Мурашко заявил о росте нагрузки на стационары - РИА Новости, 08.02.2022
Мурашко заявил о росте нагрузки на стационары
Рост нагрузки отмечается в российских стационарах, лечение получают 177 тысяч человек с коронавирусом, рост за неделю составил более 30%, заявил министр... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:42
2022-02-08T15:42
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
общество
коронавирус в россии
коронавирусы
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Рост нагрузки отмечается в российских стационарах, лечение получают 177 тысяч человек с коронавирусом, рост за неделю составил более 30%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В стационарном звене также отмечается рост нагрузки, связанный с высокими числом госпитализированных пациентов. На сегодня лечение в больницах получают 178 тысяч человек, рост за неделю составил более 30%", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии, коронавирусы, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
15:42 08.02.2022
 
Мурашко заявил о росте нагрузки на стационары

Глава Минздрава Мурашко заявил о росте нагрузки на стационары более чем на 30%

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Рост нагрузки отмечается в российских стационарах, лечение получают 177 тысяч человек с коронавирусом, рост за неделю составил более 30%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В стационарном звене также отмечается рост нагрузки, связанный с высокими числом госпитализированных пациентов. На сегодня лечение в больницах получают 178 тысяч человек, рост за неделю составил более 30%", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19ОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирусыМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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