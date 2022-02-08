https://ria.ru/20220208/ssora-1771525447.html

"Порошенко — лишний". Украинские элиты раскололись из-за "угрозы Кремля"

"Порошенко — лишний". Украинские элиты раскололись из-за "угрозы Кремля" - РИА Новости, 08.02.2022

"Порошенко — лишний". Украинские элиты раскололись из-за "угрозы Кремля"

Паника из-за "российского вторжения" обострила конфликт в украинских элитах — глава раскольников Епифаний Думенко не вступился за своего покровителя Петра... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T08:00

2022-02-08T08:00

2022-02-08T18:34

религия

денис шмыгаль

виктор медведчук

украинская православная церковь

стамбул

петр порошенко

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Олег Налисник. Паника из-за "российского вторжения" обострила конфликт в украинских элитах — глава раскольников Епифаний Думенко не вступился за своего покровителя Петра Порошенко, обвиняемого в госизмене. Вместо этого — постоянные реверансы в сторону президента Владимира Зеленского, что объясняют публике "стремлением к единству перед лицом угрозы". О тайной церковной борьбе в высоких кабинетах — в материале РИА Новости.Союзник на словахВойны нет, а раскольники уже поминают погибших украинских солдат. По храмам ПЦУ разослали богослужебный текст, в котором молятся "отпустить грехи павших, если Господь допустит конфликт". Несмотря на призывы светских властей не паниковать, самосвяты вовсю пугают прихожан — и без того воинственные проповеди, где слово "агрессор" встречается чаще, чем "Бог", стали еще более милитаристскими.Молятся в "новой церкви" и за отца-основателя Петра Порошенко, попросившего в 2018-м у патриарха Варфоломея грамоту об автокефалии. Он же уговорил непризнанные в мировом православии структуры объединиться, а также инициировал масштабные гонения на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ), у которой в последние месяцы его президентства захватили сотни храмов.По сути, ПЦУ была политическим инструментом: самосвяты активно агитировали за партию Порошенко, сравнивая его самого с библейскими персонажами. Думенко встречался с ним чаще, чем с остальными: совместных фото с Зеленским в разы меньше.А когда "шоколадного короля" заподозрили в госизмене, подконтрольная ему структура одной из первых встала на защиту. "В то время, когда общество разделено на политической почве, а противник скапливает у границ войска и демонстрирует готовность к открытому наступлению, по нашему убеждению, всем, от кого зависит этот вопрос, следует быть особенно бдительными, беспристрастными, помнить о последствиях своих решений", — заявила "Православная церковь Украины".Требуя "соблюдать беспристрастность", она, к слову, не заступилась за другого опального олигарха — Виктора Медведчука.Самосвяты неоднократно участвовали в митингах в поддержку Порошенко и его "Евросолидарности". Например, на одной из протестных акций в июне 2020-го "священник" Александр Дедюхин пообещал "отпеть как можно больше москалей" и "двинуть военным походом на Ростов"."Вовремя заболел"Восемнадцатого декабря, когда Порошенко хотели предъявить обвинение и вручить повестку, он спешно улетел. В Стамбул — к патриарху Варфоломею.На родину вернулся спустя месяц. Перед заседанием в Печерском суде гордо зашел в главный храм "новой церкви" — Михайловский собор. Лидер раскольников Епифаний, держа крест в руках, должен был благословить его на "борьбу с несправедливостью".Но Думенко слег с коронавирусом. "Довольно удачно — 15 января. И до сих пор так и не проронил слова в защиту Порошенко", — говорит источник РИА Новости в украинских церковных кругах.Кроме того, глава ПЦУ "забыл" про отца-основателя в речи на третью годовщину интронизации (церковный аналог коронации). Не упомянул его и в "особом обращении к украинцам в связи с действиями России" — зато поблагодарил американских и европейских политиков.Соратники Зеленского, премьер Денис Шмыгаль и секретарь СНБО Алексей Данилов, навестили Епифания, чтобы поздравить с днем рождения. Приходил и Порошенко, но встречу с ним обставили скромнее. Посланники Банковой передали открытку от президента. Раньше ограничивались телеграммой."В стороне от грызни"Столь разительные перемены раскольники объясняют "российской угрозой" — мол, нужно объединиться. Правда, на "происки агрессора" они ссылались всегда: в частности, оправдывая провал кампании по привлечению прихожан и атаки на храмы УПЦ.Легко пожертвовали давним покровителем и спонсором — в 2019-м, борясь за президентство, Порошенко тратил миллионы на самосвятов. Вложения не окупились: громкие речи об "избраннике божием" не помогли переизбраться."Тогда, три года назад, Думенко возглавлял "новую церковь" скорее формально — за ним стоял матерый игрок Филарет Денисенко, который сделал своего протеже "митрополитом". Но Епифаний отодвинул наставника и полностью отвернулся от него — даже глазом не моргнул. Поэтому говорить о лояльности к Порошенко не приходится. Он и его предаст", — считает украинский политолог Ростислав Ищенко.Уголовное преследование экс-президента послужило для ПЦУ сигналом: пора присматриваться к Зеленскому. Всего против Порошенко возбудили несколько десятков дел, большинство которых пока пылятся на полке. В их числе превышение полномочий — он не имел права просить томос у патриарха Варфоломея."Для украинской элиты собственная национальная церковь важна. Это значимый фактор, — рассуждает эксперт. — Сейчас ее деятели наблюдают за грызней двух сил. Чтобы позже примкнуть к победителю".Отсюда и взаимные реверансы раскольников и офиса президента, который весь прошлый год дистанцировался от религиозных дел. А предательство главного спонсора и покровителя всегда можно списать на "российскую агрессию".

https://ria.ru/20210923/mitropolity-1751350538.html

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денис шмыгаль, виктор медведчук, украинская православная церковь, стамбул, петр порошенко