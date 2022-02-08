08:00 08.02.2022 (обновлено: 18:34 08.02.2022)
"Порошенко — лишний". Украинские элиты раскололись из-за "угрозы Кремля"
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и епископ новой УПЦ КП Епифаний на "объединительном соборе" на Софийской площади. 15 декабря 2018
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Олег Налисник. Паника из-за "российского вторжения" обострила конфликт в украинских элитах — глава раскольников Епифаний Думенко не вступился за своего покровителя Петра Порошенко, обвиняемого в госизмене. Вместо этого — постоянные реверансы в сторону президента Владимира Зеленского, что объясняют публике "стремлением к единству перед лицом угрозы". О тайной церковной борьбе в высоких кабинетах — в материале РИА Новости.
Союзник на словах
Войны нет, а раскольники уже поминают погибших украинских солдат. По храмам ПЦУ разослали богослужебный текст, в котором молятся "отпустить грехи павших, если Господь допустит конфликт". Несмотря на призывы светских властей не паниковать, самосвяты вовсю пугают прихожан — и без того воинственные проповеди, где слово "агрессор" встречается чаще, чем "Бог", стали еще более милитаристскими.
Молятся в "новой церкви" и за отца-основателя Петра Порошенко, попросившего в 2018-м у патриарха Варфоломея грамоту об автокефалии. Он же уговорил непризнанные в мировом православии структуры объединиться, а также инициировал масштабные гонения на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ), у которой в последние месяцы его президентства захватили сотни храмов.
По сути, ПЦУ была политическим инструментом: самосвяты активно агитировали за партию Порошенко, сравнивая его самого с библейскими персонажами. Думенко встречался с ним чаще, чем с остальными: совместных фото с Зеленским в разы меньше.
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Рабочая поездка президента Украины Петра Порошенко в Черкасскую область
Рабочая поездка президента Украины Петра Порошенко в Черкасскую область
А когда "шоколадного короля" заподозрили в госизмене, подконтрольная ему структура одной из первых встала на защиту. "В то время, когда общество разделено на политической почве, а противник скапливает у границ войска и демонстрирует готовность к открытому наступлению, по нашему убеждению, всем, от кого зависит этот вопрос, следует быть особенно бдительными, беспристрастными, помнить о последствиях своих решений", — заявила "Православная церковь Украины".
Требуя "соблюдать беспристрастность", она, к слову, не заступилась за другого опального олигарха — Виктора Медведчука.
Самосвяты неоднократно участвовали в митингах в поддержку Порошенко и его "Евросолидарности". Например, на одной из протестных акций в июне 2020-го "священник" Александр Дедюхин пообещал "отпеть как можно больше москалей" и "двинуть военным походом на Ростов".
"Вовремя заболел"
Восемнадцатого декабря, когда Порошенко хотели предъявить обвинение и вручить повестку, он спешно улетел. В Стамбул — к патриарху Варфоломею.
На родину вернулся спустя месяц. Перед заседанием в Печерском суде гордо зашел в главный храм "новой церкви" — Михайловский собор. Лидер раскольников Епифаний, держа крест в руках, должен был благословить его на "борьбу с несправедливостью".
Но Думенко слег с коронавирусом. "Довольно удачно — 15 января. И до сих пор так и не проронил слова в защиту Порошенко", — говорит источник РИА Новости в украинских церковных кругах.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко после заседания Печерского районного суда города Киева
Бывший президент Украины Петр Порошенко после заседания Печерского районного суда города Киева
Кроме того, глава ПЦУ "забыл" про отца-основателя в речи на третью годовщину интронизации (церковный аналог коронации). Не упомянул его и в "особом обращении к украинцам в связи с действиями России" — зато поблагодарил американских и европейских политиков.
Соратники Зеленского, премьер Денис Шмыгаль и секретарь СНБО Алексей Данилов, навестили Епифания, чтобы поздравить с днем рождения. Приходил и Порошенко, но встречу с ним обставили скромнее. Посланники Банковой передали открытку от президента. Раньше ограничивались телеграммой.
"В стороне от грызни"
Столь разительные перемены раскольники объясняют "российской угрозой" — мол, нужно объединиться. Правда, на "происки агрессора" они ссылались всегда: в частности, оправдывая провал кампании по привлечению прихожан и атаки на храмы УПЦ.
Легко пожертвовали давним покровителем и спонсором — в 2019-м, борясь за президентство, Порошенко тратил миллионы на самосвятов. Вложения не окупились: громкие речи об "избраннике божием" не помогли переизбраться.
"Тогда, три года назад, Думенко возглавлял "новую церковь" скорее формально — за ним стоял матерый игрок Филарет Денисенко, который сделал своего протеже "митрополитом". Но Епифаний отодвинул наставника и полностью отвернулся от него — даже глазом не моргнул. Поэтому говорить о лояльности к Порошенко не приходится. Он и его предаст", — считает украинский политолог Ростислав Ищенко.
© Єдина помісна Українська Православна ЦеркваИзбранный президент Украины Владимир Зеленский и митрополит Епифаний во время встречи в Киеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский и митрополит Епифаний во время встречи в Киеве
Уголовное преследование экс-президента послужило для ПЦУ сигналом: пора присматриваться к Зеленскому. Всего против Порошенко возбудили несколько десятков дел, большинство которых пока пылятся на полке. В их числе превышение полномочий — он не имел права просить томос у патриарха Варфоломея.
"Для украинской элиты собственная национальная церковь важна. Это значимый фактор, — рассуждает эксперт. — Сейчас ее деятели наблюдают за грызней двух сил. Чтобы позже примкнуть к победителю".
Отсюда и взаимные реверансы раскольников и офиса президента, который весь прошлый год дистанцировался от религиозных дел. А предательство главного спонсора и покровителя всегда можно списать на "российскую агрессию".
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