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Глава Мюнхенской конференции призвал США к участию в "нормандском формате"

Глава Мюнхенской конференции призвал США к участию в "нормандском формате" - РИА Новости, 08.02.2022

Глава Мюнхенской конференции призвал США к участию в "нормандском формате"

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выразил мнение, что Соединенным Штатам стоит "напрямую или косвенно" участвовать в работе... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T08:20

2022-02-08T08:20

2022-02-08T08:20

в мире

безопасность

россия

сша

украина

"нормандская четверка"

вольфганг ишингер

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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выразил мнение, что Соединенным Штатам стоит "напрямую или косвенно" участвовать в работе "нормандского формата" (РФ, Украина, ФРГ, Франция) по урегулированию в Донбассе."Пока Россия готова участвовать, формат нужно сохранять. Однако Россия, похоже, только готова к серьезным переговорам с США по вопросам европейского порядка безопасности. Поэтому было бы желательно привлечь Америку - неважно, напрямую или косвенно - к участию в "нормандском формате", - сказал Ишингер в интервью медиагруппе Funke.Дипломат высказался за поставки оборонительного вооружения Украине. "Очень важно, чтобы экономическое сдерживание сопровождалось военным сдерживанием. Поставки оборонительного оружия могут внести важный вклад в эффект сдерживания и, таким образом, в предотвращение войны", - сказал Ишингер, указав, что Германия не должна ограничиваться поставкой 5000 касок, так как это ставит под вопрос её солидарность.В РФ выражают обеспокоенность тем, что Запад продолжает "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220208/zavisimost-1771525281.html

https://ria.ru/20220208/vybor-1771585580.html

россия

сша

украина

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в мире, безопасность, россия, сша, украина, "нормандская четверка", вольфганг ишингер