Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220208/ssha-1771598351.html
Глава Мюнхенской конференции призвал США к участию в "нормандском формате"
Глава Мюнхенской конференции призвал США к участию в "нормандском формате" - РИА Новости, 08.02.2022
Глава Мюнхенской конференции призвал США к участию в "нормандском формате"
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выразил мнение, что Соединенным Штатам стоит "напрямую или косвенно" участвовать в работе... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T08:20
2022-02-08T08:20
в мире
безопасность
россия
сша
украина
"нормандская четверка"
вольфганг ишингер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597733171_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_6bf79ac82ef4eb328815d8f069e9c106.jpg
БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выразил мнение, что Соединенным Штатам стоит "напрямую или косвенно" участвовать в работе "нормандского формата" (РФ, Украина, ФРГ, Франция) по урегулированию в Донбассе."Пока Россия готова участвовать, формат нужно сохранять. Однако Россия, похоже, только готова к серьезным переговорам с США по вопросам европейского порядка безопасности. Поэтому было бы желательно привлечь Америку - неважно, напрямую или косвенно - к участию в "нормандском формате", - сказал Ишингер в интервью медиагруппе Funke.Дипломат высказался за поставки оборонительного вооружения Украине. "Очень важно, чтобы экономическое сдерживание сопровождалось военным сдерживанием. Поставки оборонительного оружия могут внести важный вклад в эффект сдерживания и, таким образом, в предотвращение войны", - сказал Ишингер, указав, что Германия не должна ограничиваться поставкой 5000 касок, так как это ставит под вопрос её солидарность.В РФ выражают обеспокоенность тем, что Запад продолжает "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220208/zavisimost-1771525281.html
https://ria.ru/20220208/vybor-1771585580.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597733171_179:0:2824:1984_1920x0_80_0_0_40485b5cf373a7128e7b8480311b4156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, безопасность, россия, сша, украина, "нормандская четверка", вольфганг ишингер
08:20 08.02.2022
 
Глава Мюнхенской конференции призвал США к участию в "нормандском формате"

Глава Мюнхенской конференции Ишингер: США стоит участвовать в "нормандском формате"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер
Председатель ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Председатель ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выразил мнение, что Соединенным Штатам стоит "напрямую или косвенно" участвовать в работе "нормандского формата" (РФ, Украина, ФРГ, Франция) по урегулированию в Донбассе.
"Пока Россия готова участвовать, формат нужно сохранять. Однако Россия, похоже, только готова к серьезным переговорам с США по вопросам европейского порядка безопасности. Поэтому было бы желательно привлечь Америку - неважно, напрямую или косвенно - к участию в "нормандском формате", - сказал Ишингер в интервью медиагруппе Funke.
Дипломат высказался за поставки оборонительного вооружения Украине. "Очень важно, чтобы экономическое сдерживание сопровождалось военным сдерживанием. Поставки оборонительного оружия могут внести важный вклад в эффект сдерживания и, таким образом, в предотвращение войны", - сказал Ишингер, указав, что Германия не должна ограничиваться поставкой 5000 касок, так как это ставит под вопрос её солидарность.
В РФ выражают обеспокоенность тем, что Запад продолжает "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов.
Надпись Нет топлива на двери одной из заправочных станций в штате Техас, США - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
08:00
США попали в зависимость от России
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
08:00
Путин поставил Макрона перед выбором
 
В миреБезопасностьРоссияСШАУкраина"Нормандская четверка"Вольфганг Ишингер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала