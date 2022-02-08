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https://ria.ru/20220208/spotify-1771674857.html
Spotify открыл представительство в России
Spotify открыл представительство в России - РИА Новости, 08.02.2022
Spotify открыл представительство в России
Стриминговый сервис Spotify в соответствии с требованиями закона о "приземлении" иностранных IT-компаний открыл представительство в РФ, свидетельствуют данные... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T14:00
2022-02-08T14:00
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Стриминговый сервис Spotify в соответствии с требованиями закона о "приземлении" иностранных IT-компаний открыл представительство в РФ, свидетельствуют данные на сайте Роскомнадзора.С 1 января 2022 года в силу вступил закон о "приземлении" иностранных IT- гигантов - компании должны в том числе создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юрлицо. В графе статуса исполнения этого требования на сайте ведомства указано, что компания это сделала.Таким образом, Spotify исполнил все три указанных на сайте Роскомнадзора требования российского закона о "приземлении". Ранее компания разместила на своем информационном ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями, а также зарегистрировала личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора.Закон о "приземлении" IT-гигантов касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей, он обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в РФ создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними. Такие обязанности будут распространяться и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.Документ предусматривает, что в случае нарушения требований доступ к иностранному интернет-ресурсу может быть частично ограничен или ресурс может быть полностью заблокирован. Среди более мягких мер - информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение денежных переводов и приема платежей российских физлиц и юрлиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.В ноябре Роскомнадзор опубликовал перечень из 13 иностранных интернет-компаний (владеющих 22 информационными ресурсами), которые должны открыть представительства в РФ: Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.
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общество, россия, whatsapp inc., facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram (приложение), viber, spotify
14:00 08.02.2022
 
Spotify открыл представительство в России

Стриминговый сервис Spotify открыл представительство в России по закону о "приземлении"

© AP Photo / Richard DrewЛоготип Spotify
Логотип Spotify - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© AP Photo / Richard Drew
Логотип Spotify
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Стриминговый сервис Spotify в соответствии с требованиями закона о "приземлении" иностранных IT-компаний открыл представительство в РФ, свидетельствуют данные на сайте Роскомнадзора.
С 1 января 2022 года в силу вступил закон о "приземлении" иностранных IT- гигантов - компании должны в том числе создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юрлицо. В графе статуса исполнения этого требования на сайте ведомства указано, что компания это сделала.
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
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Роскомнадзор прокомментировал открытие представительства Apple в России
Таким образом, Spotify исполнил все три указанных на сайте Роскомнадзора требования российского закона о "приземлении". Ранее компания разместила на своем информационном ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями, а также зарегистрировала личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора.
Закон о "приземлении" IT-гигантов касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей, он обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в РФ создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними. Такие обязанности будут распространяться и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.
Документ предусматривает, что в случае нарушения требований доступ к иностранному интернет-ресурсу может быть частично ограничен или ресурс может быть полностью заблокирован. Среди более мягких мер - информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение денежных переводов и приема платежей российских физлиц и юрлиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.
В ноябре Роскомнадзор опубликовал перечень из 13 иностранных интернет-компаний (владеющих 22 информационными ресурсами), которые должны открыть представительства в РФ: Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.
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