https://ria.ru/20220208/spetsnaz-1771632307.html

В Луганске заявили о прибытии на Украину ста британских спецназовцев

В Луганске заявили о прибытии на Украину ста британских спецназовцев - РИА Новости, 08.02.2022

В Луганске заявили о прибытии на Украину ста британских спецназовцев

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил о прибытии на Украину более 100 бойцов сил... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T11:15

2022-02-08T11:15

2022-02-08T11:44

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луганская народная республика

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил о прибытии на Украину более 100 бойцов сил специальных операций Великобритании, с возможной последующей их отправкой в Донбасс.Ранее Народная милиция заявила, что Киев готовит "постановочный теракт" с жертвами среди мирного населения на одном из объектов в Харьковской, Луганской или Донецкой областях."Нами получены данные о прибытии на Украину более 100 бойцов сил специальных операций Великобритании", - сказал Филипоненко на брифинге. Он уточнил, что несмотря на то, что Великобритания официально заявляет, что эти военнослужащие являются инструкторами и будут якобы готовить украинскую армию, по данным разведки ЛНР, британские спецназовцы прибыли в составе штатных подразделений и могут выполнять задачи по проведению разведывательно-диверсионных действий."В ближайшее время ожидается их прибытие в расположение 79-й бригады в зоне, так называемой операции объединенных сил ВСУ", - дополнил Филипоненко.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220207/donbass-1771427593.html

https://ria.ru/20220131/tsru-1770245578.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины