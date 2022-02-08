11:15 08.02.2022 (обновлено: 11:44 08.02.2022)
В Луганске заявили о прибытии на Украину ста британских спецназовцев
Народная милиция ЛНР: на Украину прибыли сто бойцов Сил спецопераций Великобритании
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил о прибытии на Украину более 100 бойцов сил специальных операций Великобритании, с возможной последующей их отправкой в Донбасс.
Ранее Народная милиция заявила, что Киев готовит "постановочный теракт" с жертвами среди мирного населения на одном из объектов в Харьковской, Луганской или Донецкой областях.
"Нами получены данные о прибытии на Украину более 100 бойцов сил специальных операций Великобритании", - сказал Филипоненко на брифинге. Он уточнил, что несмотря на то, что Великобритания официально заявляет, что эти военнослужащие являются инструкторами и будут якобы готовить украинскую армию, по данным разведки ЛНР, британские спецназовцы прибыли в составе штатных подразделений и могут выполнять задачи по проведению разведывательно-диверсионных действий.
"В ближайшее время ожидается их прибытие в расположение 79-й бригады в зоне, так называемой операции объединенных сил ВСУ", - дополнил Филипоненко.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.