01:24 08.02.2022 (обновлено: 02:26 08.02.2022)
Шольц оценил мнение, что Германия больший союзник России, чем Запада
Канцлер ФРГ Шольц назвал "ерундой" мнение, что Берлин больший союзник России, чем Запада
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал "абсолютной ерундой" упреки в том, что его страна выступает большим союзником России, чем Запада.
"Это абсолютная ерунда, и все это знают", - ответил он ответил он на просьбу CNN прокомментировать такое мнение, бытующее, по утверждению телеканала, среди украинских политиков.
Германии ставят в упрек отказ поставлять вооружения украинским военным и неясную позицию в отношении судьбы российского газопровода "Северный поток 2" в случае обострения кризиса на востоке Европы.
Ранее в Вашингтоне прошли переговоры Шольца с президентом США Джо Байденом, стороны обсудили двусторонние отношения, украинский кризис, борьбу с пандемией коронавируса и защиту климата. Канцлер ФРГ 15 февраля проведет в Москве переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.