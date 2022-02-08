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Шольц оценил мнение, что Германия больший союзник России, чем Запада
Шольц оценил мнение, что Германия больший союзник России, чем Запада - РИА Новости, 08.02.2022
Шольц оценил мнение, что Германия больший союзник России, чем Запада
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал "абсолютной ерундой" упреки в том, что его страна выступает большим союзником России, чем Запада. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T01:24
2022-02-08T02:26
в мире
джо байден
дмитрий песков
россия
нато
северный поток — 2
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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал "абсолютной ерундой" упреки в том, что его страна выступает большим союзником России, чем Запада."Это абсолютная ерунда, и все это знают", - ответил он ответил он на просьбу CNN прокомментировать такое мнение, бытующее, по утверждению телеканала, среди украинских политиков.Германии ставят в упрек отказ поставлять вооружения украинским военным и неясную позицию в отношении судьбы российского газопровода "Северный поток 2" в случае обострения кризиса на востоке Европы.Ранее в Вашингтоне прошли переговоры Шольца с президентом США Джо Байденом, стороны обсудили двусторонние отношения, украинский кризис, борьбу с пандемией коронавируса и защиту климата. Канцлер ФРГ 15 февраля проведет в Москве переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
https://ria.ru/20220208/gazoprovod-1771577001.html
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в мире, джо байден, дмитрий песков, россия, нато, северный поток — 2
01:24 08.02.2022 (обновлено: 02:26 08.02.2022)
 
Шольц оценил мнение, что Германия больший союзник России, чем Запада

Канцлер ФРГ Шольц назвал "ерундой" мнение, что Берлин больший союзник России, чем Запада

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал "абсолютной ерундой" упреки в том, что его страна выступает большим союзником России, чем Запада.
"Это абсолютная ерунда, и все это знают", - ответил он ответил он на просьбу CNN прокомментировать такое мнение, бытующее, по утверждению телеканала, среди украинских политиков.
Германии ставят в упрек отказ поставлять вооружения украинским военным и неясную позицию в отношении судьбы российского газопровода "Северный поток 2" в случае обострения кризиса на востоке Европы.
Ранее в Вашингтоне прошли переговоры Шольца с президентом США Джо Байденом, стороны обсудили двусторонние отношения, украинский кризис, борьбу с пандемией коронавируса и защиту климата. Канцлер ФРГ 15 февраля проведет в Москве переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
01:15
Байден пригрозил "положить конец" "Северному потоку — 2"
 
В миреДжо БайденДмитрий ПесковРоссияНАТОСеверный поток — 2
 
 
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