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Заседание Совета по науке и образованию с участием Путина. Трансляция

Заседание Совета по науке и образованию с участием Путина. Трансляция - РИА Новости, 08.02.2022

Заседание Совета по науке и образованию с участием Путина. Трансляция

Владимир Путин участвует в заседании Совета по науке и образованию. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T16:51

2022-02-08T16:51

2022-02-08T16:51

владимир путин

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Владимир Путин участвует в заседании Совета по науке и образованию.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, видео