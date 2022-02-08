https://ria.ru/20220208/sovet-1771623291.html
Заседание Совета по науке и образованию с участием Путина. Трансляция
Заседание Совета по науке и образованию с участием Путина. Трансляция - РИА Новости, 08.02.2022
Заседание Совета по науке и образованию с участием Путина. Трансляция
Владимир Путин участвует в заседании Совета по науке и образованию. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:51
2022-02-08T16:51
2022-02-08T16:51
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771621472_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_6f5879e7c88081157d55cdcbf21da2ee.jpg
Владимир Путин участвует в заседании Совета по науке и образованию.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771621472_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_81fa8d3039133161522df65641717c90.jpg
LIVE: Путин на заседании Совета по науке и образованию
LIVE: Путин на заседании Совета по науке и образованию
2022-02-08T16:51
true
PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, видео
Заседание Совета по науке и образованию с участием Путина. Трансляция
Владимир Путин участвует в заседании Совета по науке и образованию.
2022-02-08T16:51
true
PT1S
Заседание Совета по науке и образованию с участием Путина. Трансляция
Владимир Путин участвует в заседании Совета по науке и образованию.