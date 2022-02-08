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Заседание Совета по науке и образованию с участием Путина. Трансляция
Заседание Совета по науке и образованию с участием Путина. Трансляция - РИА Новости, 08.02.2022
Заседание Совета по науке и образованию с участием Путина. Трансляция
Владимир Путин участвует в заседании Совета по науке и образованию. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:51
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Владимир Путин участвует в заседании Совета по науке и образованию.
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LIVE: Путин на заседании Совета по науке и образованию
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владимир путин, видео
Заседание Совета по науке и образованию с участием Путина. Трансляция
Владимир Путин участвует в заседании Совета по науке и образованию.
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PT1S
16:51 08.02.2022
 

Заседание Совета по науке и образованию с участием Путина. Трансляция

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Владимир Путин участвует в заседании Совета по науке и образованию.
 
Владимир Путин
 
 
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