https://ria.ru/20220208/solidarnost-1771781459.html

Канцлер ФРГ заявил о солидарности с Францией и Польшей по Украине

Канцлер ФРГ заявил о солидарности с Францией и Польшей по Украине - РИА Новости, 08.02.2022

Канцлер ФРГ заявил о солидарности с Францией и Польшей по Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц перед переговорами с лидерами Франции и Польши заявил о единой оценке тремя странами ситуации вокруг Украины, нарушение ее суверенитета... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T22:26

2022-02-08T22:26

2022-02-08T22:26

в мире

джо байден

эммануэль макрон

сша

киев

россия

нато

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764179423_0:38:3180:1827_1920x0_80_0_0_1037f4c384b38ad7531ced9248d9885f.jpg

БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц перед переговорами с лидерами Франции и Польши заявил о единой оценке тремя странами ситуации вокруг Украины, нарушение ее суверенитета повлечет тяжелые последствия для России."Наша общая цель - предотвратить войну в Европе. Передвижение российских войск к границе Украины вызывает большую обеспокоенность. Наша оценка здесь одинакова, как и позиция: новое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо, повлечет для Россия масштабные последствия - политические, экономические и, конечно, геостратегические", - заявил Шольц перед встречей с французским президентом Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Анджеем Дудой.Он отметил, что целью встречи Веймарского треугольника является деэскалации ситуации вокруг Украины. "Нам нужен диалог, нам нужно решение", - добавил Шольц.Канцлер отметил, что все стороны в последние дни ведут активные дипломатические усилия. Шольц напомнил, что Макрон накануне посетил Москву, а он сам намерен посетить Киев и Москву на следующей неделе.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена, на фоне риторики о приписываемых РФ планов возможного вторжения на Украину, начала отправку дополнительных военных в Европу.Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220208/davlenie-1771730626.html

сша

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, эммануэль макрон, сша, киев, россия, нато, санкции в отношении россии