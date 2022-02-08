https://ria.ru/20220208/solidarnost-1771781459.html
Канцлер ФРГ заявил о солидарности с Францией и Польшей по Украине
Канцлер ФРГ заявил о солидарности с Францией и Польшей по Украине - РИА Новости, 08.02.2022
Канцлер ФРГ заявил о солидарности с Францией и Польшей по Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц перед переговорами с лидерами Франции и Польши заявил о единой оценке тремя странами ситуации вокруг Украины, нарушение ее суверенитета... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T22:26
2022-02-08T22:26
2022-02-08T22:26
в мире
джо байден
эммануэль макрон
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нато
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц перед переговорами с лидерами Франции и Польши заявил о единой оценке тремя странами ситуации вокруг Украины, нарушение ее суверенитета повлечет тяжелые последствия для России."Наша общая цель - предотвратить войну в Европе. Передвижение российских войск к границе Украины вызывает большую обеспокоенность. Наша оценка здесь одинакова, как и позиция: новое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо, повлечет для Россия масштабные последствия - политические, экономические и, конечно, геостратегические", - заявил Шольц перед встречей с французским президентом Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Анджеем Дудой.Он отметил, что целью встречи Веймарского треугольника является деэскалации ситуации вокруг Украины. "Нам нужен диалог, нам нужно решение", - добавил Шольц.Канцлер отметил, что все стороны в последние дни ведут активные дипломатические усилия. Шольц напомнил, что Макрон накануне посетил Москву, а он сам намерен посетить Киев и Москву на следующей неделе.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена, на фоне риторики о приписываемых РФ планов возможного вторжения на Украину, начала отправку дополнительных военных в Европу.Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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в мире, джо байден, эммануэль макрон, сша, киев, россия, нато, санкции в отношении россии
Канцлер ФРГ заявил о солидарности с Францией и Польшей по Украине
Канцлер ФРГ Шольц заявил о солидарности с Францией и Польшей по ситуации на Украине