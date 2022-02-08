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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220208/soderbergh-1771697897.html
Содерберг считает, что супергеройским фильмам не хватает постельных сцен
Содерберг считает, что супергеройским фильмам не хватает постельных сцен - РИА Новости, 08.02.2022
Содерберг считает, что супергеройским фильмам не хватает постельных сцен
Режиссер, сценарист и продюсер Стивен Содерберг в интервью The Daily Beast заявил, что, по его мнению, в фильмах о супергероях не хватает сексуальных сцен. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T18:36
2022-02-08T18:36
культура
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стивен содерберг
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Режиссер, сценарист и продюсер Стивен Содерберг в интервью The Daily Beast заявил, что, по его мнению, в фильмах о супергероях не хватает сексуальных сцен.Во время разговора журналист спросил у режиссера, снимет ли он когда-нибудь блокбастер по комиксам или другой экшен. На это Содерберг ответил, что вряд ли. Кинематографист в шутку отметил, что у него "просто не хватит на это воображения". Кроме того, по словам Содерберга, ему трудно представить мир супергероев без секса. Режиссер считает, что это противоречит тому, как ведут себя люди. Тема секса прослеживается во многих работах Стивена Содерберга. И хотя она не становится ведущей, часто украшает его картины. Откровенные сцены используются в таких фильмах режиссера, как "Секс, ложь и видео" (1989), "Супер Майк" (2012), "За канделябрами" (2013), а также сериале "Девушка по вызову" (2016). В ScreenRant подчеркивают, что слова знаменитого режиссер "не кажутся злонамеренными, но все же воспринимаются довольно самонадеянными" и могут дезинформировать аудиторию.В издании напоминают, что в супергеройских фильмах, пусть и не во всех, у персонажей была интимная жизнь. Как, например, в "Вечных" (2021), "Дэдпуле" (2016), "Хранителях" (2009) и множестве других многосерийных шоу о людях со сверхспособностями.
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новости культуры, кино и сериалы, стивен содерберг, marvel comics, dc comics
18:36 08.02.2022
 
Содерберг считает, что супергеройским фильмам не хватает постельных сцен

Стивен Содерберг считает, что супергеройским фильмам не хватает постельных сцен

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссёр Стивен Содерберг
Режиссёр Стивен Содерберг - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Режиссер, сценарист и продюсер Стивен Содерберг в интервью The Daily Beast заявил, что, по его мнению, в фильмах о супергероях не хватает сексуальных сцен.
Во время разговора журналист спросил у режиссера, снимет ли он когда-нибудь блокбастер по комиксам или другой экшен. На это Содерберг ответил, что вряд ли. Кинематографист в шутку отметил, что у него "просто не хватит на это воображения".
Кроме того, по словам Содерберга, ему трудно представить мир супергероев без секса. Режиссер считает, что это противоречит тому, как ведут себя люди.

"Помимо того факта, что я могу (в супергеройском кино. — Прим. ред.) влиять на время, бросать вызов гравитации и стрелять лучами из пальцев — там нет секса. Никто им не занимается! Например, я не знаю, как сказать актерам, как вести себя в мире, в котором это не имеет значения", — прокомментировал Содерберг.

Тема секса прослеживается во многих работах Стивена Содерберга. И хотя она не становится ведущей, часто украшает его картины. Откровенные сцены используются в таких фильмах режиссера, как "Секс, ложь и видео" (1989), "Супер Майк" (2012), "За канделябрами" (2013), а также сериале "Девушка по вызову" (2016).
В ScreenRant подчеркивают, что слова знаменитого режиссер "не кажутся злонамеренными, но все же воспринимаются довольно самонадеянными" и могут дезинформировать аудиторию.
В издании напоминают, что в супергеройских фильмах, пусть и не во всех, у персонажей была интимная жизнь. Как, например, в "Вечных" (2021), "Дэдпуле" (2016), "Хранителях" (2009) и множестве других многосерийных шоу о людях со сверхспособностями.
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