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Лучшей собакой-спасателем России в 2021 году стала дратхаар Гретта
Лучшей собакой-спасателем России в 2021 году стала дратхаар Гретта - РИА Новости, 08.02.2022
Лучшей собакой-спасателем России в 2021 году стала дратхаар Гретта
Лучшей служебной собакой России в номинации "спасатель" по итогам 2021 года стала семилетняя дратхаар Гретта из Казани, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T11:33
2022-02-08T11:33
общество
ижевск
казань
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Лучшей служебной собакой России в номинации "спасатель" по итогам 2021 года стала семилетняя дратхаар Гретта из Казани, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В номинации "Лучшая служебная собака – спасатель России" победила дратхаар Гретта", - сказал собеседник агентства.По его словам, победительнице конкурса почти семь лет. Гретта регулярно участвует в поисках пропавших людей в природной среде. Собака также привлекалась к поиску тел погибших при обрушении жилого дома в Ижевске.Дратхаар Гретта служит в Казанском поисково-спасательном отряде с 2015 года. Вместе с кинологом Святославом Яковлевым она завоевала множество наград, в том числе титул вице-чемпиона ХХ Всероссийских кинологических соревнований в 2016 году."Станислав начал готовить Гретту к службе в чрезвычайном ведомстве ещё щенком - с двух месяцев, тренируя её послушание и поисковые навыки", - добавил представитель ведомства.Он напомнил, что конкурс "Лучшие собаки России" проводится с 2017 года. Участие в нем принимают лучшие кинологи силовых ведомств со своими служебными собаками.
https://ria.ru/20211029/sobaka-spasatel-1756873276.html
https://ria.ru/20200909/pushistye-spasateli-kak-sobaki-sledyat-za-bezopasnostyu-na-vode-1577001361.html
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общество, ижевск, казань
11:33 08.02.2022
 
Лучшей собакой-спасателем России в 2021 году стала дратхаар Гретта

Лучшей собакой-спасателем России в 2021 году стала семилетняя дратхаар Гретта из Казани

© Фото : МЧС РоссииДратхаар Гретта из Казанского поисково-спасательного отряда, получившая награду "Лучшая служебная собака – спасатель России"
Дратхаар Гретта из Казанского поисково-спасательного отряда, получившая награду Лучшая служебная собака – спасатель России - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Фото : МЧС России
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Лучшей служебной собакой России в номинации "спасатель" по итогам 2021 года стала семилетняя дратхаар Гретта из Казани, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В номинации "Лучшая служебная собака – спасатель России" победила дратхаар Гретта", - сказал собеседник агентства.
Афи спешит на помощь: история собаки-спасателя - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября 2021, 15:20
Афи спешит на помощь: история собаки-спасателяАфи – уникальная собака-спасатель, невероятно ласковая и веселая. Эта собака аттестована абсолютно по всем нормативам МЧС. Она спасает людей в воде и на завалах, находит потерявшихся в лесу, способна обнаружить разные вещества и предметы. Криминалисты привлекают ее к поиску погибших людей.
По его словам, победительнице конкурса почти семь лет. Гретта регулярно участвует в поисках пропавших людей в природной среде. Собака также привлекалась к поиску тел погибших при обрушении жилого дома в Ижевске.
Дратхаар Гретта служит в Казанском поисково-спасательном отряде с 2015 года. Вместе с кинологом Святославом Яковлевым она завоевала множество наград, в том числе титул вице-чемпиона ХХ Всероссийских кинологических соревнований в 2016 году.
© Фото : МЧС РоссииДратхаар Гретта из Казанского поисково-спасательного отряда, получившая награду "Лучшая служебная собака – спасатель России"
Дратхаар Гретта из Казанского поисково-спасательного отряда, получившая награду Лучшая служебная собака – спасатель России - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Фото : МЧС России
Дратхаар Гретта из Казанского поисково-спасательного отряда, получившая награду "Лучшая служебная собака – спасатель России"
"Станислав начал готовить Гретту к службе в чрезвычайном ведомстве ещё щенком - с двух месяцев, тренируя её послушание и поисковые навыки", - добавил представитель ведомства.
Он напомнил, что конкурс "Лучшие собаки России" проводится с 2017 года. Участие в нем принимают лучшие кинологи силовых ведомств со своими служебными собаками.
Пушистые спасатели: как собаки помогают следить за безопасностью на воде в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября 2020, 18:00
Пушистые спасатели: как собаки следят за безопасностью на водеМы хотим познакомить вас с Чаком. Он умеет спасать людей из воды и уже несколько лет патрулирует пляжи с хозяйкой в Строгино. Чак такой не один: рассказываем про тренировки добровольного отряда собак-спасателей и их неравнодушных кинологов.
 
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