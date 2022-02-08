Лучшей собакой-спасателем России в 2021 году стала дратхаар Гретта
Лучшей собакой-спасателем России в 2021 году стала семилетняя дратхаар Гретта из Казани
© Фото : МЧС РоссииДратхаар Гретта из Казанского поисково-спасательного отряда, получившая награду "Лучшая служебная собака – спасатель России"
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Лучшей служебной собакой России в номинации "спасатель" по итогам 2021 года стала семилетняя дратхаар Гретта из Казани, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В номинации "Лучшая служебная собака – спасатель России" победила дратхаар Гретта", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, победительнице конкурса почти семь лет. Гретта регулярно участвует в поисках пропавших людей в природной среде. Собака также привлекалась к поиску тел погибших при обрушении жилого дома в Ижевске.
Дратхаар Гретта служит в Казанском поисково-спасательном отряде с 2015 года. Вместе с кинологом Святославом Яковлевым она завоевала множество наград, в том числе титул вице-чемпиона ХХ Всероссийских кинологических соревнований в 2016 году.
© Фото : МЧС РоссииДратхаар Гретта из Казанского поисково-спасательного отряда, получившая награду "Лучшая служебная собака – спасатель России"
© Фото : МЧС России
Дратхаар Гретта из Казанского поисково-спасательного отряда, получившая награду "Лучшая служебная собака – спасатель России"
"Станислав начал готовить Гретту к службе в чрезвычайном ведомстве ещё щенком - с двух месяцев, тренируя её послушание и поисковые навыки", - добавил представитель ведомства.
Он напомнил, что конкурс "Лучшие собаки России" проводится с 2017 года. Участие в нем принимают лучшие кинологи силовых ведомств со своими служебными собаками.
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