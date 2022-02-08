https://ria.ru/20220208/sobaka-1771635702.html

Лучшей собакой-спасателем России в 2021 году стала дратхаар Гретта

Лучшей собакой-спасателем России в 2021 году стала дратхаар Гретта - РИА Новости, 08.02.2022

Лучшей собакой-спасателем России в 2021 году стала дратхаар Гретта

Лучшей служебной собакой России в номинации "спасатель" по итогам 2021 года стала семилетняя дратхаар Гретта из Казани, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T11:33

2022-02-08T11:33

2022-02-08T11:33

общество

ижевск

казань

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Лучшей служебной собакой России в номинации "спасатель" по итогам 2021 года стала семилетняя дратхаар Гретта из Казани, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В номинации "Лучшая служебная собака – спасатель России" победила дратхаар Гретта", - сказал собеседник агентства.По его словам, победительнице конкурса почти семь лет. Гретта регулярно участвует в поисках пропавших людей в природной среде. Собака также привлекалась к поиску тел погибших при обрушении жилого дома в Ижевске.Дратхаар Гретта служит в Казанском поисково-спасательном отряде с 2015 года. Вместе с кинологом Святославом Яковлевым она завоевала множество наград, в том числе титул вице-чемпиона ХХ Всероссийских кинологических соревнований в 2016 году."Станислав начал готовить Гретту к службе в чрезвычайном ведомстве ещё щенком - с двух месяцев, тренируя её послушание и поисковые навыки", - добавил представитель ведомства.Он напомнил, что конкурс "Лучшие собаки России" проводится с 2017 года. Участие в нем принимают лучшие кинологи силовых ведомств со своими служебными собаками.

https://ria.ru/20211029/sobaka-spasatel-1756873276.html

https://ria.ru/20200909/pushistye-spasateli-kak-sobaki-sledyat-za-bezopasnostyu-na-vode-1577001361.html

ижевск

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общество, ижевск, казань