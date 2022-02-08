https://ria.ru/20220208/smi-1771771460.html
Москва ответит Берлину при эскалации вокруг российских СМИ, заявил МИД
Москва ответит Берлину при эскалации вокруг российских СМИ, заявил МИД - РИА Новости, 08.02.2022
Москва ответит Берлину при эскалации вокруг российских СМИ, заявил МИД
Россия будет зеркально отвечать на любые действия Германии в отношении российских СМИ, заявила RT официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T20:17
2022-02-08T20:17
2022-02-08T20:54
в мире
анналена бербок
берлин (город)
москва
россия
мид германии
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Россия будет зеркально отвечать на любые действия Германии в отношении российских СМИ, заявила RT официальный представитель МИД Мария Захарова."Я знаю, что у RT DE будет все хорошо. <...> Если власти Германии пойдут по пути эскалации, ужесточения ситуации, они увидят зеркальный ответ", — сказала она.При этом она добавила, что если Берлин пойдет по пути стабилизации, то и Москва пойдет навстречу."Если мы увидим желание от Германии каким-то образом ситуацию нормализовать, я вас уверяю, мы к этому готовы", — заявила Захарова.Ранее внешнеполитическое ведомство объявило о прекращении вещания Deutsche Welle в России, закрытии корпункта телерадиокомпании и отзыве аккредитаций у всех ее сотрудников. Помимо этого, МИД составит перечень представителей немецких государственных и общественных структур, причастных к ограничению работы RT DE, и запретит им въезд в Россию. Публиковать этот список не будут.В Москве подчеркнули, что это решение — ответ на меры, принятые против RT DE.Ранее комиссия по регистрации и надзору регулятора MABB запретила телеканалу ведение эфиров на всех платформах в Германии. Там заявили, что медиаресурс не получил разрешение, как того требует параграф 52 государственного договора о деятельности поставщиков услуг в сфере СМИ. Помимо спутникового вещания, регулятор также потребовал остановить эфиры в Сети, через мобильные приложения или приложения для Смарт-ТВ RT News. При этом немецкая сторона считает, что телеканал не может апеллировать к другим разрешениям, действующим в ЕС.Тем не менее, как заявила главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, вещание ресурса продолжится.Компания RT запустила новый круглосуточный новостной канал на немецком языке 16 декабря. В тот же день его заблокировали в YouTube, а затем европейский спутниковый оператор Eutelsat исключил его из вещания.По словам главы MABB Евы Флекен, канал запустил в прямом эфире немецкоязычную программу, не получив лицензии. После этого началось расследование.В августе RT DE получил официальный отказ от Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ и обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.
https://ria.ru/20220204/rt-1771134028.html
https://ria.ru/20220204/mery-1771175323.html
https://ria.ru/20220205/ogranicheniya-1771187818.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, анналена бербок, берлин (город), москва, россия, мид германии, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), rt deutsch, телеканал rt
20:17 08.02.2022 (обновлено: 20:54 08.02.2022)
Москва ответит Берлину при эскалации вокруг российских СМИ, заявил МИД
Представитель МИД Захарова: Москва ответит Берлину при эскалации вокруг российских СМИ
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости.
Россия будет зеркально отвечать на любые действия Германии в отношении российских СМИ, заявила RT
официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Я знаю, что у RT DE будет все хорошо. <...> Если власти Германии пойдут по пути эскалации, ужесточения ситуации, они увидят зеркальный ответ", — сказала она.
При этом она добавила, что если Берлин пойдет по пути стабилизации, то и Москва пойдет навстречу.
"Если мы увидим желание от Германии каким-то образом ситуацию нормализовать, я вас уверяю, мы к этому готовы", — заявила Захарова.
Ранее внешнеполитическое ведомство объявило о прекращении вещания Deutsche Welle в России, закрытии корпункта телерадиокомпании и отзыве аккредитаций у всех ее сотрудников. Помимо этого, МИД составит перечень представителей немецких государственных и общественных структур, причастных к ограничению работы RT DE, и запретит им въезд в Россию. Публиковать этот список не будут.
В Москве подчеркнули, что это решение — ответ на меры, принятые против RT DE.
Ранее комиссия по регистрации и надзору регулятора MABB запретила телеканалу ведение эфиров на всех платформах в Германии
. Там заявили, что медиаресурс не получил разрешение, как того требует параграф 52 государственного договора о деятельности поставщиков услуг в сфере СМИ. Помимо спутникового вещания, регулятор также потребовал остановить эфиры в Сети, через мобильные приложения или приложения для Смарт-ТВ RT News. При этом немецкая сторона считает, что телеканал не может апеллировать к другим разрешениям, действующим в ЕС.
Тем не менее, как заявила главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, вещание ресурса продолжится.
Компания RT запустила новый круглосуточный новостной канал на немецком языке 16 декабря. В тот же день его заблокировали в YouTube
, а затем европейский спутниковый оператор Eutelsat исключил его из вещания.
По словам главы MABB Евы Флекен, канал запустил в прямом эфире немецкоязычную программу, не получив лицензии. После этого началось расследование.
В августе RT DE получил официальный отказ от Люксембурга
, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ и обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.