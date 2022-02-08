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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220208/smertnost-1771580122.html
Шокирующая разница в уровне смертности от COVID-19 среди привитых и непривитых
Оценена разница в уровне смертности от COVID-19 среди привитых и непривитых - РИА Новости, 08.02.2022
Шокирующая разница в уровне смертности от COVID-19 среди привитых и непривитых
Исследователи из Великобритании оценили вероятность смерти от коронавируса среди вакцинированных и невакцинированных людей. Соответствующие данные... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T01:53
2022-02-08T10:52
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Исследователи из Великобритании оценили вероятность смерти от коронавируса среди вакцинированных и невакцинированных людей. Соответствующие данные распространило Управление национальной статистики, чьи специалисты проанализировали 70 тысяч случаев летальных исходов от COVID-19 в Англии за период с июля по декабрь 2021 года.Выяснилось, что уровень смертности от коронавируса среди полностью вакцинированных во всех возрастных группах, а также получивших дополнительную, бустерную дозу вакцины значительно ниже аналогичных показателей для непривитых людей. В частности, скорректированный по возрасту риск смерти от COVID-19 в период с июля по декабрь прошлого года был на 93,4% ниже по сравнению с непривитыми людьми.Мутацию B.1.1.529, известную как омикрон-штамм SARS-CoV-2, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки трансформаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многие метаморфозы в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого вида и устойчивость к защитным антителам. "Омикрон" выявили более чем в ста странах, включая Россию.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 80 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64 процента.
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коронавирус covid-19, великобритания, в мире
01:53 08.02.2022 (обновлено: 10:52 08.02.2022)
 
Оценена разница в уровне смертности от COVID-19 среди привитых и непривитых

Британские исследователи: уровень смертности от COVID-19 среди непривитых выше на 93,4%

© AFP 2022 / Tolga AkmenАвтомобили скорой помощи возле Королевской лондонской больницы
Автомобили скорой помощи возле Королевской лондонской больницы - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© AFP 2022 / Tolga Akmen
Автомобили скорой помощи возле Королевской лондонской больницы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Исследователи из Великобритании оценили вероятность смерти от коронавируса среди вакцинированных и невакцинированных людей. Соответствующие данные распространило Управление национальной статистики, чьи специалисты проанализировали 70 тысяч случаев летальных исходов от COVID-19 в Англии за период с июля по декабрь 2021 года.
Выяснилось, что уровень смертности от коронавируса среди полностью вакцинированных во всех возрастных группах, а также получивших дополнительную, бустерную дозу вакцины значительно ниже аналогичных показателей для непривитых людей. В частности, скорректированный по возрасту риск смерти от COVID-19 в период с июля по декабрь прошлого года был на 93,4% ниже по сравнению с непривитыми людьми.
Врач сидит за столом - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
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Назван симптом, предшествующий проблемам с дыханием при "омикроне"
Мутацию B.1.1.529, известную как омикрон-штамм SARS-CoV-2, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки трансформаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многие метаморфозы в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого вида и устойчивость к защитным антителам. "Омикрон" выявили более чем в ста странах, включая Россию.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 80 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64 процента.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияВ мире
 
 
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