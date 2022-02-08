https://ria.ru/20220208/smertnost-1771580122.html

Шокирующая разница в уровне смертности от COVID-19 среди привитых и непривитых

Оценена разница в уровне смертности от COVID-19 среди привитых и непривитых - РИА Новости, 08.02.2022

Шокирующая разница в уровне смертности от COVID-19 среди привитых и непривитых

Исследователи из Великобритании оценили вероятность смерти от коронавируса среди вакцинированных и невакцинированных людей. Соответствующие данные... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T01:53

2022-02-08T01:53

2022-02-08T10:52

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

в мире

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Исследователи из Великобритании оценили вероятность смерти от коронавируса среди вакцинированных и невакцинированных людей. Соответствующие данные распространило Управление национальной статистики, чьи специалисты проанализировали 70 тысяч случаев летальных исходов от COVID-19 в Англии за период с июля по декабрь 2021 года.Выяснилось, что уровень смертности от коронавируса среди полностью вакцинированных во всех возрастных группах, а также получивших дополнительную, бустерную дозу вакцины значительно ниже аналогичных показателей для непривитых людей. В частности, скорректированный по возрасту риск смерти от COVID-19 в период с июля по декабрь прошлого года был на 93,4% ниже по сравнению с непривитыми людьми.Мутацию B.1.1.529, известную как омикрон-штамм SARS-CoV-2, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки трансформаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многие метаморфозы в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого вида и устойчивость к защитным антителам. "Омикрон" выявили более чем в ста странах, включая Россию.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 80 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64 процента.

https://ria.ru/20220207/predvestnik-1771513181.html

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коронавирус covid-19, великобритания, в мире