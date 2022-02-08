https://ria.ru/20220208/siriya-1771780745.html

Минобороны: США и Британия продолжают "амнистию" террористов в Сирии

Минобороны: США и Британия продолжают "амнистию" террористов в Сирии - РИА Новости, 08.02.2022

Минобороны: США и Британия продолжают "амнистию" террористов в Сирии

США и Великобритания продолжают "амнистию" террористов в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T22:14

2022-02-08T22:14

2022-02-08T23:00

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. США и Великобритания продолжают "амнистию" террористов в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев."Сотни последователей радикальных течений освобождены из мест заключения и приняты в ряды подконтрольных США вооруженных формирований. Часть из них, по имеющимся данным, переброшена на территорию зоны Эт-Танф", — сказал он на брифинге.При этом, по его словам, ситуация в подконтрольных проамериканским органам власти районах Заевфратья остается критической."Только за последние трое суток в регионе совершено десять террористических актов и диверсий, в результате которых погибло 18 и ранено 25 человек", — подчеркнул Журавлев.Он добавил, что лидеры бандподполья планируют диверсии против государственных служащих и объектов на территории провинций Хомс, Дамаск, Деръа и Эс-Сувейда.США и их союзники с 2014 года проводят военную операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей. Хотя в Вашингтоне уже несколько раз заявляли о победе над террористами, вылазки боевиков продолжаются. Кроме того, на севере страны действуют антиправительственные протурецкие группировки.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220208/siriya-1771632832.html

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